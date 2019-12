Trump ve posibilidad de negociar con Teherán tras liberación de estudiante

Washington, 7 dic (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, agradeció este sábado a Irán por la liberación de un estudiante estadounidense y aseguró que eso es prueba de que Washington puede llegar a un acuerdo con Teherán.

«Gracias a Irán por las negociaciones muy honestas. ¡Vaya, podemos hacer un trato juntos!», escribió el líder del país norteamericano en su cuenta de Twitter.

Taken during the Obama Administration (despite $150 Billion gift), returned during the Trump Administration. Thank you to Iran on a very fair negotiation. See, we can make a deal together! https://t.co/rZaY9p8xzV

