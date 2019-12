Áñez arremete contra Kirchner: «No tengo afinidad con quien no respeta la democracia»

La Paz, 9 Dic. (Sputnik).- La presidenta de facto de Bolivia, Jeanine Áñez, criticó duramente a la vicepresidenta electa de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, luego de no ser invitada a la ceremonia de toma de posesión presidencial argentina que se llevará a cabo el próximo día 10 de diciembre.

Durante una entrevista, Áñez comentó el hecho de que Alberto Fernández, el presidente electo de Argentina, invitara a Evo Morales a su ceremonia de asunción y no a ella.

«Ellos tienen una afinidad ideológica que yo no comparto», afirmó Áñez. «Cristina Kirchner es de la misma ideología de Evo Morales y nos han demostrado de manera sobreabundante que ellos desprecian la democracia, entonces yo no tengo ninguna afinidad con gente que no respeta la democracia, que coarta las libertades», consideró la presidenta de facto al medio Página Siete.

Áñez agregó que ni siquiera se hubiera «sentido cómoda» yendo a la ceremonia, pero apuntó que no tiene «ni afecto ni desafecto» y que toda la situación le «resulta muy indiferente».

En la entrevista, la presidenta de facto también comentó la relación de Bolivia con México después de que Andrés Manuel López Obrador proporcionara asilo a Evo Morales. Áñez consideró que la acción del presidente mexicano con relación a Bolivia «no fue precisamente en el marco del respeto a los tratados internacionales», ya que dio a Morales «una libertad para que él haga política desde México y que incite a la violencia».

«Pero creo que el tema le ha salido adverso al señor López Obrador porque la gente se ha sentido indignada, han hecho ya manifestaciones porque Evo Morales no fue precisamente respetuoso», apuntó la presidenta de facto.

La senadora opositora Jeanine Áñez asumió la Presidencia interina de Bolivia el 13 de noviembre, en una sucesión sin acuerdo parlamentario, aunque avalada por el Tribunal Constitucional. Su llegada al poder tuvo lugar unos días después de que Evo Morales anunciara su renuncia a la Presidencia de Bolívia, tras la petición de los militares. (Sputnik)