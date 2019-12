Avión espía de EEUU sobrevuela península de Corea tras prueba anunciada por Pyongyang

Moscú, 9 dic (Sputnik).- Un avión de reconocimiento Boeing RC-135 de la Fuerza Aérea de EEUU fue avistado nuevamente sobre la península de Corea este lunes, al día siguiente de que Pyongyang anunciara haber realizado «una prueba muy importante» en la base de lanzamiento de satélites Sohae.

La aeronave fue detectada por el sitio web Aircraft Spots, que se especializa en el seguimiento de vuelos militares, a una altitud de 9.450 metros.

«USAF RC-135W 62-4125 TORA21 durante una tarea sobre la península de Corea a 31.000 pies», publicó Aircraft Spots en su cuenta de Twitter al lado de un mapa que muestra el movimiento del avión espía del este al oeste, paralelamente a la frontera intercoreana, sobre las zonas próximas a Seúl.

También se detectaron otros vuelos de aviones RC-135 en los días recientes, particularmente el 2, el 3, el 5 y el 6 de diciembre.

USAF RC-135W 62-4125 TORA21 on task over the Korean Peninsula at 31,000 feet pic.twitter.com/tUX6ua7AG8

— Aircraft Spots (@AircraftSpots) 9 de diciembre de 2019