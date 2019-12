El violador eres tú

<<¿Qué puedo decir? ¡Ah! Hace bastante tiempo mi amigo Cicerón me recordó algunas de sus palabras a propósito de la brevedad de la vida. En dicha ocasión me hizo distinguir entre «durar» y «vivir». Y los que elegimos la última opción nos damos a la libertad. Y con ello abrigamos, en una mejor dimensión, los retos, las reflexiones y los enigmas; la telúrica conmoción de ser uno mismo en tierras donde no hay nada garantizado, donde cada ventana abierta es una mirada a lo quebradizo del paisaje. Sin embargo, al embarcarnos con autenticidad en esta travesía, descubrimos que navegamos, que no estamos anclados durando, dejando abandonada la propia respiración en lo banal, en la banalidad. Porque con la libertad nos enfrentamos a sus infinitas posibilidades; para mí ella significa ser mar adentro. Entender que todo cambia, que nada es permanente, que las aguas que navegamos encierran mapas insospechados donde se esfuman y emergen, escapan y retornan, incontables imágenes de nuestro íntimo devenir, porque hay que despertar y arriesgar, y quizá sea ello, también, el fundamento de toda revolución social: despertar, luchar y arriesgar colectivamente.>>

De alguna manera quiero extrapolar lo que dije y todavía siento, en el contexto de la revolución social que recorre América Latina y que ya se cuece en Costa Rica. El arte -la recuperación de la calle- la búsqueda de nuevos lenguajes estéticos y colores inéditos, es lo que mejor denuncia los atropellos del Estado y los que acometen los clanes oligárquicos de todo fuste; es lo que puede motivar, servir de acicate, para enaltecer la rebeldía social y alejarla de la banalidad. La protesta social es mar adentro, muy osada, cuando se denuncia al patriarcado, al Estado y a sus militares y policías, al presidente, al clero, a los diputados, a los magistrados, a la prensa y a sus plutócratas… pero mejor devenir no puede haber. Hay que despertar y arriesgar lo que la vida nos pida y podamos dar.

¡Jóvenes, dancen pues, al son de los libros, el graffiti, el caracol, la poesía y los malabares; reflexionen, sientan, construyan un mundo mejor, sin verdades absolutas, la revolución social que ya nació y las que vienen!

(*) Allen Pérez es Abogado