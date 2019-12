La nave de carga estadounidense Dragon llega a la EEI

Washington, 8 dic (Sputnik).-La nave espacial estadounidense Dragon de la compañía SpaceX con material para investigaciones científicas a bordo llegó este domingo a la Estación Espacial Internacional (EEI), comunicó la NASA.

«Captura confirmada», confirmó en su cuenta de Twitter la NASA que transmitió en directo la operación del brazo robótico, controlado por los astronautas Andrew Morgan y Luca Parmitano.

A bordo de la nave se encuentran más de 2,5 toneladas de carga y equipos científicos.

Capture confirmed! After 19 flights to the @space_station, Dragon has now delivered over 95,000 pounds of critical supplies to the orbiting laboratory pic.twitter.com/4aNkjh61Xd

— SpaceX (@SpaceX) 8 de diciembre de 2019