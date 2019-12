Argelia celebra elecciones rechazadas por los manifestantes y marcadas por la incertiumbre

Madrid, 11 Dic. (EUROPA PRESS).- Argelia celebrará este jueves unas presidenciales destinadas a elegir al sucesor de Abdelaziz Buteflika, quien abandonó el poder en abril ante la presión de unos manifestantes que han rechazado igualmente estos comicios, en los que concurren candidatos de su círculo cercano.

Las elecciones, las primeras en décadas en las que Buteflika no será candidato, estaban programadas para el 4 de julio, si bien tuvieron que ser aplazadas tras ser rechazadas todas las candidaturas, lo que dejó al país en un limbo constitucional relativo al mandato interino del hasta entonces presidente del Senado, Abdelkader Bensalá.

El anuncio de una nueva fecha y las detenciones de altos cargos acusados de corrupción, incluidas las condenas contra los ex primeros ministros Ahmed Uyahia y Abdelmalek Sellal, no han satisfecho a los manifestantes, que han exigido en los últimos meses la cancelación de unas elecciones que no consideran libres ni justas.

De hecho, las sentencias emitidas por «complot contra el Ejército» contra Said Buteflika, hermano del expresidente; dos antiguos jefes de los servicios de Inteligencia y la líder del izquierdista Partido de los Trabajadores, Luisa Hanune, fueron consideradas en parte como un lavado de imagen.

En el centro de las críticas están Bensalá y el primer ministro, Nurredín Bedui, miembros de la élite política del régimen de Buteflika, conocida como ‘Le Pouvoir’, a la que pertenecen igualmente los cinco candidatos que aparecerán mañana en las papeletas electorales.

Así, las protestas se han sucedido cada viernes durante los 42 viernes previos a los comicios –los martes hay protestas estudiantiles–, ante una creciente represión y mientras el jefe del Ejército, Gaid Salá, y algunos miembros del Ejecutivo han ido elevando el tono contra los manifestantes.

Salá, una de las piezas clave en la salida del poder de Buteflika, ha apostado por las elecciones como la única vía para salir de la crisis y, al tiempo que ha recalcado reiteradamente que las Fuerzas Armadas apoyan las demandas de cambio, se ha mostrado inflexible con las exigencias sobre un cambio de régimen.

Por su parte, el ministro del Interior argelino, Saladín Dahmune, llegó a tildar la semana pasada a los manifestantes de «pseudo argelinos», «traidores», «homosexuales» y «mercenarios» al servicio de Francia, una intervención muy criticada en redes sociales.

En este contexto, los actos de campaña electoral, que arrancó el 17 de noviembre, han sido boicoteados en la práctica totalidad de las ciudades y han tenido que ser celebrados a puerta cerrada y entre gran seguridad.

Los candidatos

Los cinco candidatos que finalmente concurren a las elecciones son los únicos que han conseguido el visto bueno de la comisión electoral, después de un proceso de diálogo que los manifestantes consideran como vacío y destinado únicamente a validar a personas dispuestas a mantener el ‘statu quo’ tras los comicios.

Entre ellos figuran los ex primeros ministros Abdelmayid Tebune y Alí Benflis, los exministros Azedín Mihubi y Abdelkader Bengrina, y el líder del Frente Mustaqbal, Abdelaziz Belaid –antiguo aliado de Buteflika en el Frente de Liberación Nacional (FLN), que abandonó para formar su propio partido–.

Tebune, quien encabezó las carteras de Comunicaciones y Vivienda antes de ser nombrado primer ministro en 2017 –cargo que ocupó tres meses–, es considerado como uno de los favoritos, especialmente a raíz de las informaciones que apuntan a que sería el elegido por Salá.

De hecho, Salá tuvo que salir al paso de las insinuaciones el 29 de noviembre para afirmar que el Ejército «no apoya a ningún candidato», un día después de la detención del caricaturista Abdelhamid Amín, conocido como ‘Nime’, tras publicar ‘El elegido’, en la que el propio jefe de las Fuerzas Armadas pone un zapato de oro a Tebune.

Por su parte, Benflis fue ministro de Justicia y primer ministro entre 2000 y 2003, cuando fue nombrado secretario general del FLN. En las elecciones de 2004 y 2014 se presentó como candidato independiente, perdiendo en ambos casos frente a Buteflika.

A ellos se suma Mihubi, un antiguo periodista que llegó al cargo de ministro de Cultura en 2015 y posteriormente fue líder de la Agrupación Nacional para la Democracia (RND), parte de la coalición de gobierno de Buteflika durante las últimas dos décadas. Los medios locales han apuntado igualmente a los apoyos con los que podría contar entre el Ejército.

En líder del islamista Elbinaa, Bengrina, fue ministro de Turismo entre 1997 y 1999 y era candidato a las elecciones de abril, a las que Buteflika presentó su candidatura y que desencadenaron la oleada de manifestaciones. Sin embargo, no cuenta con el apoyo de otros partidos islamistas, por lo que no figura entre los favoritos.

Por último, Belaid –quien fue miembro del FLN y parlamentario entre 1997 y 2012– ha intentado presentarse como un candidato alejado de la élite política, tras postularse como independiente en 2014 –cuando quedó tercero con menos del cuatro por ciento de los votos– y retirarse de las elecciones de abril en rechazo a la candidatura de Buteflika.

La participación, clave

Así, y ante la ausencia de avances en materia económica y de reformas sociales, los manifestantes consideran que la salida de Buteflika del poder es cosmética y que los objetivos de las movilizaciones aún no se han cumplido y sólo serán posibles a través de un cambio de régimen.

Por ello, se teme la posibilidad de que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por impulsar estas elecciones como un paso adelante en el proceso de transición, los manifestantes ignoren sus resultados y mantengan su campaña de presión contra las autoridades, sin que se pueda adelantar la respuesta del Ejército.

De hecho, organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) han hecho sonar la voz de alarma ante el incremento de la detención de activistas y manifestantes, a pesar de que las movilizaciones han mantenido desde su inicio un tinte pacífico.

La participación aparece por ello como una figura clave para las autoridades, que esperan que los ciudadanos acudan a las urnas para dar un espaldarazo al proceso, algo que podría ocurrir ante un temor a un periodo incierto en caso de que la crisis no se dé por concluida con estos comicios.

Sin embargo, las tasas de participación en Argelia han sido bajas históricamente –incluso teniendo en cuenta que los datos oficiales podrían estar inflados en elecciones anteriores para dar una pátina de credibilidad al proceso–, una situación que podría repetirse.

En este sentido, Farid Benyahiya, quien es miembro del consejo asesor para el diálogo nacional, ha predicho en declaraciones a la agencia de noticias DPA que la participación «no superará el 30 por ciento».

Por contra, Salim Kelala, profesor de Ciencia Política en la Universidad de Argelia, ha sostenido que «más personas apoyan las presidenciales ahora que antes debido a que temen que, de lo contrario, el país podría ser arrastrado al caos y que la crisis se alargue aún más».

El Washington Institute ha destacado igualmente la existencia de este grupo poblacional que considera que «el cambio debe ser aplicado de forma gradual y con esfuerzos fundamentados en la realidad», para lo que «los elementos tecnócratas del régimen de Buteflika deben seguir en el aparato en nombre de la soberanía, incluso si el resto del régimen cambia radicalmente».

Por ello, los comicios figuran en esta ocasión como un paso incierto en el proceso de transición en Argelia, con el temor en importantes sectores de la población sobre una mayor interferencia del Ejército en la vida política, ya sea a través del candidato electo o con el argumento de frenar una crisis mayor si continúa la crisis en el país africano.