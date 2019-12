Estudiantes de la UCR dan vida a una crema natural para tratar lesiones en la piel de los perros

San José, 12 Dic (Elpaís.cr).- Si usted es amante de los perros y al menos tiene uno en su casa, muy probablemente en algún momento haya percibido en la piel de su mascota resequedad, irritación o agrietamiento.

Esa condición, ligada la mayoría de las veces a factores ambientales, les genera mucho dolor y, con el rascado, el daño aumenta. Por ese motivo, cuatro estudiantes de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Costa Rica (UCR) idearon una solución completamente natural que promete tratar estos problemas.

Se trata de Dogosan, un prototipo de crema única en el mercado costarricense con propiedades humectantes, antiinflamatorias y antisépticas. Además, posee un fuerte componente analgésico para controlar el dolor y tiene atributos antihistamínicos con el fin de controlar las alergias y prevenir el rascado excesivo.

De acuerdo con Angie Núñez, una de las creadoras, la innovación viene a subsanar una carencia en el mercado nacional. Actualmente, solo se ofrecen aceites y otras formas farmacéuticas a base de químicos que, además de no ser tan efectivas, en algunas ocasiones exacerba la patología presente.

“Nuestra crema está hecha con un extracto natural muy innovador que no podemos revelar porque aún no está patentado, pero que tiene sustento científico comprobable sobre todas sus propiedades. Con este extracto no se han hecho productos similares como el que nosotros estamos proponiendo y, al ser natural, no tiene tantos efectos secundarios en la mascota”, afirmó Núñez.

Tracy Chacón Méndez, parte del grupo innovador, explicó que las cremas cuyos compuestos activos son químicos tienen un mayor riesgo de generar reacciones y, en muchos casos, que la piel del animal aumente su irritación. En cambio, el extracto natural, proveniente de la zona de Los Santos, disminuye dichos efectos de forma considerable.

“La crema no tiene ninguna esencia. Esto permite que los perritos no se laman la zona y no se quiten la crema. De igual forma, el producto se absorbe muy rápido y no deja una sensación untuosa en la piel, porque desaparece al instante al momento de aplicarse. Otra ventaja es que puede aplicarse en zonas como las axilas, las orejas, alrededor de los ojos, así como en la base y punta de la cola. Esto es realmente beneficioso después del grooming y creemos que es un gran aporte, pues en la investigación encontramos que el 66 % de los hogares costarricenses tienen perros”, dijo Chacón.

Si bien todos los perros se pueden beneficiar, hasta las razas mixtas, hay algunas que podrían obtener más ventajas debido a su predisposición genética a padecer resequedades. Algunas son el bóxer, el pekinés, el pug, el shar pei y el bulldog francés. Este último es uno de los más susceptibles debido a la cantidad de pliegues de piel que posee; una peculiaridad que propicia las lesiones y hasta las infecciones.

En el equipo también participó la estudiante María del Mar Umaña Cubillo y Andrés Arias Zapata. La idea se generó en el marco del curso “Gestión de la Innovación” que imparte la carrera de Farmacia, junto con otras tres innovaciones que resaltaron por su ingenio.