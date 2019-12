EEUU: Trump pide un juicio inmediato en el Senado

Washington, 20 dic (Sputnik).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que quería que el Senado de su país inicie el juicio de juicio político en su contra de inmediato.

«Entonces, después de que los demócratas no me dieron el debido proceso en la Cámara, ni abogados, ni testigos, ni nada, ahora quieren decirle al Senado cómo llevar a cabo su juicio; en realidad no tienen pruebas de nada, ni siquiera aparecerán, ¡quiero un juicio inmediato!» escribió Trump en su cuenta de Twitter el jueves por la noche.

El miércoles, Trump se convirtió en el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser enjuiciado cuando la Cámara de Representantes controlada por los demócratas votó para acusarlo de abuso de poder y obstrucción del Congreso.

La Cámara baja del Congreso estadounidense, integrada por 435 miembros, aprobó el primer cargo, abuso de poder, por 230 votos a favor y 197 en contra, en tanto el segundo, obstrucción al Congreso, se adoptó por 229 a 198.

Sin embargo, el bloque republicano se mantuvo fiel al presidente, hecho por el que el propio Trump calificó al ‘impeachment’ como una «trampa» en un tuit que publicó más tarde.

«Los demócratas de la Cámara no pudieron obtener ni un solo voto de los republicanos en su trampa de juicio político, ¡los republicanos nunca han estado tan unidos!, ¡El dem’s case (caso demócrata) es tan malo que ni siquiera quieren ir a juicio!», publicó el mandatario en su cuenta oficial.

Ambos cargos que enfrenta Trump tienen que ver con la investigación por la supuesta presión que ejerció el mandatario contra el presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, y otras autoridades en ese país para que abrieran una investigación contra el exvicepresidente de EEUU Joe Biden, su hijo Hunter y el Partido Demócrata.

El juicio político contra el presidente estadounidense será decidido desde los primeros días de enero; en las primeras sesiones, se decidirán la reglamentación del proceso, se tomará juramento a los senadores que oficiarán de jurados y al juez John Roberts.

El jurado estará compuesto por 100 senadores que tendrán el futuro de Trump en sus manos a partir de, se prevé, el 9 de enero.

Para que sea declarado culpable, deberían votar en su contra dos tercios de la cámara, o sea, 67 legisladores, sin embargo, 53 de ellos son republicanos y se descuenta que lo apoyen.

Sólo existen dos antecedentes de juicio político a presidentes estadounidenses: el de Andrew Johnson, en 1868, y el de Bill Clinton, en 1999, y ambos resultaron absueltos. (Sputnik)