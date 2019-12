«Una catastrófica crisis de la deuda global está a punto de ocurrir»

La deuda en realidad es sostenible si se utiliza para proyectos con rendimientos positivos —carreteras, puentes, telecomunicaciones, educación— y si la economía que la respalda crece más rápido que la deuda misma. Pero ninguna de esas condiciones aplica hoy en día, señala Rickards, autor del libro Currency Wars: The Making of the Next Global Crisis.

La deuda sirve solo para mantener el ritmo de los requisitos existentes en forma de beneficios, intereses y gastos discrecionales, explica en su artículo para Daily Reckoning.

Además, las economías desarrolladas están acumulando deuda más rápido de lo que crecen, por lo que la relación entre la deuda y el PIB se está moviendo a niveles donde una mayor deuda frena el crecimiento en lugar de ayudar.

«Una catastrófica crisis de la deuda global (peor que la de 2008) está a punto de ocurrir», comenta Rickards.

Causas de la crisis

Según el economista, en una palabra, la causa está en las tasas. Las bajas tasas de interés facilitan que se alcancen niveles de deuda insostenibles, al menos a corto plazo. Pero con tanta deuda, incluso unos aumentos moderados de las tasas harán que los niveles de deuda y los déficits se disparen a medida que se busquen nuevos préstamos solo para cubrir el pago de intereses.

«El mundo está al borde de una crisis de deuda que no se había visto desde la década de 1930. Y no se tardará mucho en desencadenarla», advierte el economista.

Caída del mercado de valores