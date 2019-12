Embajador ruso duda que la UE responda a las sanciones de EEUU contra Nord Stream 2

Moscú, 23 dic (Sputnik).- Es poco probable que los países europeos respondan de manera simétrica a las sanciones de Estados Unidos contra el gasoducto Nord Stream 2, dijo el representante permanente de Rusia ante la Unión Europea, Vladímir Chizhov.

«En lo que se refiere a las medidas de represalia contra EEUU, no me gustaría anticipar, pero hasta ahora, según las primeras señales, no deberíamos esperar sanciones de respuesta», dijo Chizhov durante una videoconferencia en la agencia Rossiya Segodnya, matriz de Sputnik.

Al mismo tiempo, el diplomático ruso subrayó que la mayoría de los países europeos considera inadmisibles las sanciones extraterritoriales de EEUU.

Las medidas estadounidenses, según Chizhov, podrían provocar una demora en la construcción del gasoducto Nord Stream, pero no obligarán a cesar el proyecto.

«Posiblemente causen una demora, pero no podrán detener el proyecto, solo se trata de intentos de obstaculizarlo de alguna manera», dijo.

El presidente Donald Trump ratificó el viernes la Ley de Autorización de Defensa Nacional (NDAA), de 738.000 millones de dólares, que incluye sanciones contra los gasoductos Nord Stream 2 y Turk Stream, así como contra Turquía y Siria, junto con otras medidas.

El Departamento del Tesoro estadounidense aclaró luego que las empresas que hayan vendido, arrendado o proporcionado embarcaciones para la instalación de tuberías a profundidades de 100 pies o más por debajo del nivel del mar para la construcción de Nord Stream 2 o Turk Stream, deben garantizar que dichos barcos cesen inmediatamente las actividades relacionadas con la construcción.

Momentos antes de la firma de esta ley, la empresa suiza Allseas anunció la suspensión de las labores de tendido del Nord Stream 2, y declaró que espera «aclaraciones legales, técnicas y ambientales necesarias por parte de la autoridad estadounidense pertinente».

El Nord Stream 2, impulsado por una alianza de empresas de Rusia, Alemania, Austria, Francia y Países Bajos, prevé el tendido de dos hilos por el fondo del mar Báltico para transportar un total de 55.000 millones de metros cúbicos del combustible.

El gasoducto pasará por las aguas territoriales y/o zonas económicas exclusivas de Alemania, Finlandia, Rusia, Suecia y Dinamarca. (Sputnik)