Cuento de Frank Ruffino: Welcome Macario

El sospechoso atómico abordó el bus en la ciudad de Las Cañas. Olía a trasero a la vinagreta y a pico de gallinazo; olía a patas y sobacos degenerados por su rancio y prehistórico tufo a pegajoso sudor fermentado y fósil, un suplicio contra las cincuenta y seis narices de los inocentes pasajeros condenados de la unidad 371 del magnate del transporte J.S… Era la carrera de las cinco de la madrugada de mi pueblo a la capital.

Algunos cayeron desmayados, otros, los más débiles, tras el primer suspiro sólo estiraron la pata, no sin antes convulsionar cual marionetas manipuladas por un actor borracho.

Todos estábamos apretujados contra el paredón de su mal olor, aterrorizados y a punto de ser fusilados por esa nube de gas tóxica y desconcertante.

Pero morir era la salida fácil frente a esta tortura. En la confusión generada por este súbito pandemónium de acre repugnancia, no sabía yo si llamar a la Interpol o a las autoridades de Salud, a la Sociedad Protectora de Animales o a los Teóricos de los antiguos astronautas…

-¡Sí! … ¿Qué olor corporal tendrán los alienígenas? -me pregunté enloquecido.

-Hasta un cochinillo despide mejor olor que un cuerpo humano al límite del descuido total, -me dijo, exhibiendo una súbita lucidez inesperada en ella, la despampanante joven rubia que venía a mi lado, y a la que con las dificultades del caso trataba de obnubilar relatándole mis peripecias de poeta y escritor maldito.

Pero también se me fue en la flor de la vida mientras la sostenía entre mis brazos.

Entristecí por éste, el más reciente y cercano deceso, y esa conversación que fácilmente podría ser catalogada de racista, pues somos humanos, porque en esta situación terrorífica fácilmente uno perdía, ipso facto, la lucidez, como escuchar un ruido ensordecedor adrede o una luz blanca criminal dirigida a nuestros ojos para no dejarnos dormir y volvernos locos.

Sólo eso. Los pasajeros seguían muriendo en el autobús. Entonces pensé si en realidad este migrante llevaría algo en su equipaje, algo ominoso preparado por la ladina Inteligencia comunista de su país de origen.

Yo deliraba, en serio deliraba como un loco de atar. Y si estoy vivo nunca volví a ser el mismo, me lo han dicho mis familiares y amigos más cercanos; y es extraño el hecho de que, hasta mi prometida, quien me juraba amor incondicional y eterno, se haya fugado con un chino el mes pasado.

Para colmo las presas comenzaron a ser enormes llegando al Aeropuerto Internacional Juan Santamaría… Pasaban las horas y nada se movió, excepto un Boeing 737 carreteando por la pista. Alzó vuelo como huyendo de esta suerte de isla por su estratosférico costo de la vida donde únicamente los zopilotes son felices, a pesar de que la clase gobernante haya filtrado al mundo somos los habitantes más felices del planeta. ¡Sólo mírenme!

A los pocos segundos del despegue, proveniente del sector de Las Pavas, con gran pavor los pocos sobrevivientes escuchamos una gran explosión y el cielo todo de la noche se iluminó.

-Tampoco llegó muy lejos: algún delincuente empoderado con su AK-47 logró asestarle un balazo a la nave de cien millones de dólares, -alcancé a escuchar del otro lado del pasillo al maestro jubilado don A.P… quien ya boqueaba y, a pesar de su manifiesto y previsible trastorno que nos había contaminado a todos, aún desplegaba sus dotes de afamado orador.

Pero sigamos con esta perturbadora historia:

El joven, de unos veinte años, se había puesto de pie y aplaudió cuando el muy feliz vuelo partió hacia la Madre Patria. Drogados por este extraterrestre del norte, algunos paisanos míos, enloquecidos, con marcada actitud de burla xenofóbica le silbaron; en respuesta el hombre alzó apenas su brazo izquierdo y cayeron fulminados como por una ráfaga de metralla calibre 50.

-¡No lo culpen, es su primer avión! -«grité» con ferocidad telepática, pero todavía así temiendo lo peor…

Con suspenso, el foráneo volteó y preguntó, señalando las estrellas que se avistaban por su ventanilla, si de esa calle larga y ancha también salían cohetes.

-¡Trágame tierra! -maldije quedamente, pues me producía un pavor indescriptible en su salveque ocultara un machete o bien me rociara directamente al rostro con ese supuesto atomizador que no atinaba a ver por ningún lado de sus ropas y bártulos. Uno nunca sabe…

«Macario», así le dijo se llamaba… «Macario Salmerón, señora durmiente, oriundo de Matagalpa, Nicaragua», le aclaró.

Los largos minutos transcurrieron felices, luego también pasaron las horas felices y ya casi todos habían muerto felizmente intoxicados. El chofer M.H.., un hombrón, colisionaba una y otra vez su cabeza contra el parabrisas, riendo como el que más en la primera hilera de butacas de un circo ante un grupo de payasos, tratando de suicidarse a carcajadas y llanto. Su ojo izquierdo le guindaba y hacía movimiento de péndulo sobre su sobreagitado pecho buscando aire fresco.

Por fin quedamos un puñado de viajeros en los asientos traseros, algunos ya agonizaban, intentando despedirse de sus seres queridos a través de sus móviles.

Algún día arribaríamos a una San José idílica, la del más allá, o esa prometida por el eterno señor feudal de la ciudad, que igual ya quiere repetir para estas próximas elecciones.

En sentido opuesto, a ritmo de tortuga, decenas de ambulancias y carros de bomberos se dirigían al sitio del aparente hecho producto de la delincuencia común, al tanto que por una emisora de radio el Presidente atribuía atentado terrorista al Califato Islámico. Lo cierto era que, dentro y fuera del autobús, tenía lugar el Apocalipsis, y uno nunca lo imaginó tan atípico por rastrero y nauseabundo.

Los aún sobrevivientes, no parábamos de reír (llorar) ante tamaña sandez del mandatario salida al paso. «Tal vez otro tipo de amenaza los acorralaba en su búnker de gobierno e igual peligraban sus vidas para felicidad del pueblo», intuí, exhibiendo una mueca irónica mientras contemplaba a la hermosa muerta a mi lado que ya estaba pálida y fría como una porcelana.

Entretanto, siguiendo un macabro guion, el inmigrante constantemente reacomodaba sus vapuleadas sentaderas, fatigadas y precalentadas tras varios días de viaje hacia el país de Alicia y sus maravillas, y la mierda y orín se alborotaban; habría sus fauces y un cóctel lacrimógeno de notable calidad por su repulsivo hedor a pescado muerto y licor de nance irradiaba hacia cada rincón de esa mortal lata de sardinas con ruedas en que se había convertido la unidad 371 del magnate del transporte J.S…

Y así suspiraba Macario mostrando sus repulsivos colmillos de oro, echando por boca, narices y otras partes sus gases mortales, feliz porque pronto llegaríamos al centro de la tierra prometida.

Así que no podía irle mejor al ser que en sí se constituía en un hombre bomba química con el fin expreso de acabar lentamente con todos mis coterráneos. Macario sería inmune, era como un dios repartiendo su maléfica dosis de tóxicos por el interior del bus. Temí se tratara de una invasión de Macarios clonados asolando al país… No sé, repito, yo en ese momento no podía razonar, y hoy tampoco pienso bien, mas, desde aquel día, anunciados por la prensa, hechos similares se han venido suscitando en distintos puntos del país, con ligeras variaciones, pero bajo idénticas consecuencias funestas en pérdidas de vidas exclusivamente costarricenses.

No sé si estoy loco o me he vuelto algo aprensivo tras este atentado sui géneris, pero creo la guerra es silenciosa y la van ganando. Veo estos señores de la política, desde el alcalde de mi pueblo hasta el Presidente, no dan pie con bola, y si tiran una es para clavarnos un autogol en el centro de nuestros atribulados corazones sobrecargados de crueles impuestos, si ya el costo de la vida está desde hace mucho por las nubes.

¡Juzguen ustedes si estoy demente!

La última memoria de ese periplo inconcluso hacia la ciudad capital es que ya el chofer de la unidad 371 del magnate del transporte J.S… había logrado su cometido quedando degollado contra la ventana hecha trizas, al tiempo que Macario seguía confiándole sus sueños a la archicatólica de doña Consuelo M… (q.d.D.g), mi coterránea y la primera mártir en caer en aquel infausto viaje que no deseo ni recordar…

Sería actor como «el chino» Meléndez.

**

Del libro inédito de cuentos y microcuentos del escritor, poeta y periodista Frank Ruffino “Golpes bajos”, que verá la luz a mediados del 2020.

Imagen con fines ilustrativos: La foto del dictador nicaragüense no corresponde al personaje del relato, mas sí a la causa principal del pavoroso y descontrolado fenómeno de la inmigración de ciudadanos de su país a Costa Rica. (Pie de foto del autor del cuento).