Irán anuncia vengará la muerte de Soleimani, mientras FFAA de EEUU en alerta máxima

Teherán, 3 ene (Sputnik).- Irán se vengará de Estados Unidos por la muerte del comandante de la Fuerza Quds, el general Qasem Soleimani, aseguró Mohsen Rezaei, exjefe de la Guardia Revolucionaria a la que pertenece ese cuerpo y actual secretario del Consejo de Conveniencia, órgano que asesora al líder supremo iraní.

«Mártir Teniente General Qasem Soleimani se ha unido a sus hermanos mártires, pero nos vengaremos con contundencia de EEUU», escribió en su cuenta de Twitter.

Según Washington, el ataque buscaba impedir «futuros ataques iraníes» a diplomáticos y militares estadounidenses.

Rockets Strike #Iraq‘s #BaghdadAirport, #USMilitary Choppers Spotted in Airspace. Three rockets landed on the edge of #Baghdad International Airport , causing explosions but no deaths or injuries, according to local reporters.#IraqiProtests pic.twitter.com/fdEFmkTxpq

