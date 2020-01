EEUU está listo para entrar en acción en caso de amenazas de parte de Irán, dice Trump

Washington, 4 dic (Sputnik).- EEUU está listo para entrar en acción y tiene en la mira objetivos militares iraníes en caso de que Teherán amenace a los ciudadanos estadounidenses, dijo el viernes el presidente Donald Trump.

«Si los estadounidenses, donde sea que estén, son amenazados, tenemos objetivos militares completamente identificados y yo estoy listo y preparado para emplear cualquier acción que sea necesaria», expresó el mandatario durante una breve declaración en su residencia de Mar-a-Lago, en el sureste de EEUU.

Más temprano el viernes, fuerzas estadounidenses mataron al principal comandante iraní Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Quds de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, en un ataque aéreo en las afueras de Bagdad que fue autorizado por el propio Trump.

Al respecto, el presidente de EEUU dijo que el ataque no fue con el objetivo de empezar una guerra, sino de evitar un conflicto armado.

«Tomamos medidas para frenar una guerra, no para comenzar una (…) Tengo un profundo respeto por el pueblo iraní, EEUU no busca un cambio de régimen», dijo Trump, quien no aceptó preguntas de la prensa.

Ataque para frenar la guerra

Trump también advirtió que Estados Unidos ha identificado objetivos militares completamente y está preparado para tomar las medidas que sean necesarias si Irán amenaza a cualquier ciudadano estadounidense.

El presidente dijo además que Estados Unidos no busca un cambio de régimen en Irán, sino que quiere que Irán ponga fin de inmediato a la «agresión» regional, incluso a través de representantes.

Trump acusó a Soleimani de planear «ataques inminentes y siniestros», pero no dio más detalles sobre el supuesto complot.

«Pero lo atrapamos en el acto y lo eliminamos», agregó Trump.

Irán expresó una enérgica protesta por las acciones de EEUU y prometió dar «una respuesta contundente» al ataque contra el general Soleimani, que calificó de acto de terrorismo internacional. (Sputnik)