Trump dice que Irán «nunca ganó una guerra» pero nunca perdió una negociación

Washington, 3 ene (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, rompió su silencio en Twitter este viernes después del ataque aéreo que ordenó en Irak y que acabó con la vida del general iraní Qasem Soleimani, y afirmó que Teherán nunca ha ganado una guerra.

«¡Irán nunca ganó una guerra, pero nunca perdió una negociación!», escribió el mandatario en su cuenta de Twitter horas después de publicar una imagen de la bandera de Estados Unidos.

Iran never won a war, but never lost a negotiation!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 3 de enero de 2020