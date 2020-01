Canciller iraní llama a Mike Pompeo «payaso arrogante»

En su publicación, el canciller estadounidense compartió un vídeo que muestra a una muchedumbre celebrando la muerte del militar iraní en las calles de la capital de Irak y comentó que «los iraquíes están bailando en las calles por la libertad, agradecidos de que el general Soleimani ya no esté».

Iraqis — Iraqis — dancing in the street for freedom; thankful that General Soleimani is no more. pic.twitter.com/huFcae3ap4



La respuesta no se hizo esperar por parte del ministro de Exteriores de Irán, quién hizo una publicación con las fotos de la gente que salió a las calles para protestar en contra del asesinato del general Soleimani.

24 hrs ago, an arrogant clown— masquerading as a diplomat— claimed people were dancing in the cities of Iraq.

Today, hundreds of thousands of our proud Iraqi brothers and sisters offered him their response across their soil.

End of US malign presence in West Asia has begun. pic.twitter.com/eTDRyLN11c

— Javad Zarif (@JZarif) 4 de enero de 2020