Trump amenaza con golpear 52 blancos en Irán en caso de ataques contra estadounidenses

Nueva York, 4 ene (Sputnik).- Washington tiene en la mira 52 blancos en Irán que serán atacados «rápida y fuertemente» en caso de agresión iraní contra ciudadanos o bienes de Estados Unidos, advirtió en la noche del sábado el presidente Donald Trump.

….targeted 52 Iranian sites (representing the 52 American hostages taken by Iran many years ago), some at a very high level & important to Iran & the Iranian culture, and those targets, and Iran itself, WILL BE HIT VERY FAST AND VERY HARD. The USA wants no more threats!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 de enero de 2020