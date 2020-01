Decenas de ciudades estadounidenses protestan contra el ataque de Trump a Soleimani

Más de un millar de manifestantes se reunieron en Washington frente a la Casa Blanca con carteles de No a la guerra. Otros marcharon en la ciudad de Nueva York, en Times Square, entonando EEUU fuera de Oriente Medio.

También hubo movilizaciones en Albuquerque, Indianápolis, Memphis, Miami, St. Louis, Filadelfia y San Francisco. En el centro de Chicago, cientos de manifestantes se pararon frente a la Torre Trump, algunos con letreros en los que se podía leer Dejen de bombardear Irak.Las principales organizaciones que iniciaron las manifestaciones son una coalición antiguerra conocida como Act Now to Stop War and End Racism (Actúen ahora para detener la guerra y acaben con el racismo) y Code Pink (Código rosa), una organización pacifista y feminista.

«A menos que el pueblo de Estados Unidos se levante y lo detenga, esta guerra engullirá a toda la región y podría convertirse rápidamente en un conflicto mundial de alcance impredecible y con graves competencias», advirtió la coalición antiguerra en su declaración.

La noche del 2 al 3 de enero de 2020 un ataque aéreo de EEUU contra el aeropuerto de Bagdad (Irak) mató al general iraní Qasem Soleimani, comandante de las fuerzas especiales Quds. La operación fue realizada por orden del presidente estadounidense Donald Trump. El ataque aumentó drásticamente las tensiones entre Washington y Teherán y avivó los temores de una tercera guerra mundial.