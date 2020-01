Imágenes aterradoras: así se vuela a ciegas sobre los devastadores incendios de Australia

Sídney, 7 Ene (Sputnik).- La Fuerza Aérea australiana compartió un vídeo que muestra lo peligroso y difícil que es para las aeronaves llegar a los focos de fuego en los incendios que azotan gran parte del país.

Our people are highly trained & professional, but not always able to complete the mission on first try.

This video shows how heavy smoke from bushfires has prevented some C27J & C130J flights from reaching #Mallacoota & #Merimbula #AusAirForce #AustralianFires #YourADF pic.twitter.com/PhNjNIUVHf

