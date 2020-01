Policía chilena detiene a 81 personas por protesta que boicoteó prueba universitaria

Santiago, 6 ene (Sputnik).- Más de 80 personas fueron detenidas este lunes en Chile por protestar para boicotear la Prueba de Selección Universitaria (PSU), y el 10 por ciento de los estudiantes no pudieron rendirla, informó el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli.

«A nivel nacional 81 personas han sido detenidas por desórdenes, daños y usurpación no violenta», informó Galli en conferencia de prensa.

La semana pasada, varias organizaciones como la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios o la Coordinadora Nacional de Estudiantes Secundarios hicieron llamados a boicotear la PSU que se rinde los días 6 y 7 de enero, acusando al test de ser segregador y clasista.

La amenaza se cumplió y este lunes varios colegios y establecimientos amanecieron tomados por estudiantes, y en otros se realizaron protestas en el interior, dejando a varios alumnos afuera de las aulas.

Según el balance entregado por Galli, 67 de los 720 locales de rendición de la PSU en todo el país registraron algún tipo de alteración.

Asimismo, un 10 por ciento de los 297.437 estudiantes que se inscribieron para rendir el examen no pudieron realizarlo.

Sobre aquellos que no pudieron rendir la prueba, el subsecretario del Interior dijo que van «a dar todas las posibilidades para que estos estudiantes no vean conminado su derecho a acceder a la educación superior», aunque no especificó cuándo ni cómo se hará.

El llamado de los estudiantes a boicotear la prueba responde a dos cosas: un mensaje a las autoridades chilenas para afirmar que la crisis social que atraviesa el país desde octubre de 2019 no ha amainado, y una crítica particular al sistema de la PSU en relación a que entienden que durante años esta prueba ha privilegiado a aquellos estudiantes egresados de colegios privados y de estrato social alto. (Sputnik)