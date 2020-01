Trump cuestiona insistencia en «impeachment» en momentos en que está «muy ocupado»

Washington, 6 ene (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, criticó este lunes la insistencia demócrata en la «gran estafa» del juicio político en su contra, en un momento el que se encuentra «muy ocupado», en aparente alusión a la crisis con Irán.

«La gran estafa continúa. ¡Gastar tiempo en este engaño político en este momento de nuestra historia, cuando estoy tan ocupado, es triste!», escribió Trump en su cuenta de Twitter.

El 24 de septiembre de 2019, la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata Nancy Pelosi, anunció el inicio de investigaciones para lanzar un juicio político contra Trump.

“The reason they are not sending the Articles of Impeachment to the Senate is that they are so weak and so pathetic.” @LindseyGrahamSC @MariaBartiromo The great Scam continues. To be spending time on this political Hoax at this moment in our history, when I am so busy, is sad!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 6 de enero de 2020