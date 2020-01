La presidenta de la Comisión Europea viaja a Londres en avance del posbrexit

Londres, 8 ene (Sputnik).- La nueva presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, tratará de allanar el terreno de las negociaciones del posbrexit en una serie de eventos previstos para este 8 de enero en Londres.

La exministra de Defensa alemana se reunirá con el jefe del Gobierno británico, el conservador Boris Johnson, en su residencia oficial de Downing Street.

En la agenda de este primer encuentro bilateral entre ambos mandatarios estará la ambición común de dar el pistoletazo de salida cuanto antes a la negociación sobre la futura relación entre Londres y Bruselas.

«El primer ministro muy probablemente subrayará que las inminentes negociaciones deben basarse en un ambicioso acuerdo de libre comercio, no en mantener la alineación con la Unión Europea (UE)», declaró su oficina de prensa.

El Reino Unido abandonará la Unión Europea (UE) el 31 de enero, salvo un inimaginable imprevisto que pueda torcer la agenda del Ejecutivo conservador y el proceso legislativo necesario para ratificar el Acuerdo de Retirada alcanzado en octubre pasado.

«Los ciudadanos británicos y europeos esperan con razón que las negociaciones de un ambicioso libre acuerdo comercial concluyan a tiempo, tras haber esperado tres años para ejecutar el Brexit», comunicará Johnson a Von der Leyen, según expectativas de la reunión adelantadas por Downing Street.

Se abrirá entonces un periodo de transición –inicialmente de 11 meses hasta el 31 de diciembre– en el que ambas partes procederán a implementar los términos del divorcio.

En esa fase se negociarán también los tratados de comercio y de seguridad, entre otras áreas cruciales, que Johnson pretende cerrar antes del final de 2020.

El dirigente conservador, que comanda una amplia mayoría en la Cámara Baja de Westminster, ha reiterado su negativa a prolongar la transición del Brexit.

«No habrá ninguna extensión del periodo de implementación y esto se recoge en la Ley del Acuerdo de Retirada de la UE», asegurará Johnson de acuerdo con su oficina de prensa.

A su vez, en una reciente entrevista con el rotativo Les Echos, Von der Leyen expresó «su grave inquietud» con la tajante posición adoptada por Johnson al respecto.

Expertos en tratados internacionales consideran prácticamente imposible llegar a un acuerdo comercial exhaustivo en 11 meses.

El calendario es incluso más reducido porque el pacto sobre la futura relación ha de ser ratificado por los parlamentos nacionales de los 27 Estados miembros de la UE, además del comunitario y del británico.

Por otra parte, Londres tendría que solicitar en junio una prórroga de uno o dos años más de transición si no hay perspectivas de alcanzar un pacto y quiere evitar la ruptura abrupta de la UE, bajo el amparo de la Organización Mundial del Comercio (OMC).

Von der Leyen dará una charla en la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres con prioridad a su reunión con Johnson en Downing Street.

La presidenta de la Comisión Europea estudió Económicas en esa prestigiosa escuela universitaria de Londres antes de licenciarse en Medicina en Hannover y de entrar en política y en sucesivos gobiernos conservadores de Angela Merkel.

La charla girará sobre el posbrexit, como sugiere su título ‘Old Friends, New Beginnings: building another future for the EU-UK partnership’ (Viejos amigos, nuevos principios: construyendo otro futuro para la asociación entre la UE y Reino Unido). (Sputnik)