Cuba: los errores históricos

Nunca simpaticé con el comunismo, ni en mi juventud, aunque he sabido comprender el porqué de su expansión durante el siglo XIX. La mejor vacuna contra el comunismo, sin duda es la creación de propietarios, que no querrán perder lo que tienen. Esa fue la tónica del capitalismo durante décadas, hasta que en un error histórico, Donald Trump creyó que el capital con el capital se cuida solo.

El Presidente estadounidense Barack Obama, con una idea clara de los derecho humanos, creó una apertura a las relaciones EEUU-Cuba, que mostraba un camino para el pueblo cubano hacia la democracia, despacio quizá, pero seguro.

Los dos grandes males de Cuba han sido España y EEUU, ambos imperios trataron de expoliar a los habitantes de la isla hasta del derecho a existir. Fidel Castro surgió como reacción a la dictadura sanguinaria de Fulgencio Batista, apoyada por los Estados Unidos, desde luego que con el abrazo de la oligarquía cubana, que como toda oligarquía se comporta de manera cruel con los pueblos que las tienen que sufrir, aquí en Costa Rica la hemos tenido, aunque gracias a muchos cambios políticos pudimos mermarles ese poder omnímodo y odioso.

La llegada al poder de Donald Trump, encabezando el conservadurismo más radical, le ha hecho mal a los EEUU, al mundo en general, a todos nos ha perjudicado. Desde la crítica década de los sesenta, no había existido peor enfermedad en ese país que la administración actual, que irrespeta a sus propias instituciones y que desde luego no podíamos esperar algo mejor. La mejor parte la han llevado los chinos, ha convertido con sus políticas incoherentes, a la China en una superpotencia, que no va a ceder a sus demenciales ideas. El poder de Putin se ha afirmado en Rusia gracias a esos mismos desmanes, el mapa europeo geopolítico está cambiando rápidamente, gracias a los disparates “trumpianos”, ya Alemania se acerca con firmeza a Rusia, con ansias de alianzas comerciales y políticas, no podemos ignorar que Alemania es el buque insignia de la Europa continental.

Regresando a Cuba, el fortalecimiento del bloqueo comercial, esa solemne estupidez estadounidense, que únicamente ha servido para fortalecer el poder centrista del partido comunista cubano, en detrimento de los cubanos de a pie.

El padre de la criatura, no se da cuenta que ese mismo bloqueo que él fortalece y que tan inteligentemente trató de eliminar Obama, es lo que fortalece el poder centrista cubano. Los únicos perjudicados son los cubanos de la isla, porque en medio siglo esa táctica demostró ser ineficiente a todas luces.

¿Cómo pretender un alzamiento de un pueblo desarmado? ¿Carne de cañón? No se, pero mientras tanto la isla se desangra en la pobreza. ¿Ganadores? Nadie, aquí no gana nadie, de ser alguna persona sería la dirigencia gubernamental y el ejército cubano, nada más.

Parece que los conservadores estadounidenses nunca han tomado un libro de la historia de Cuba, para entender dónde están los males; sucede con ellos lo que sucedió a aquella clase gobernante Romana, que solo atinaban a llamar bárbaros a las tribus de los godos, sin entender que esos godos empujando acabarían con su imperio en poco tiempo. La soberbia de la Armada Invencible, llevó a España a perder su imperio en ultramar. Mala consejera la soberbia, pésima y ha sido la piedra angular de las decadencias imperiales históricamente.

La única alternativa que tenía Cuba era la apertura comercial que el Presidente Obama echó a andar pero, aquí está el punto álgido, Trump acabaría quitando.

Un pueblo sin Armas no se alza en Armas, eso es un axioma que siempre se cumple, los cubanos tendrán que esperar ese surgimiento imperial de China, para buscar mejoras en otras latitudes.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico