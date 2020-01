Emigrados cubanos en EEUU califican de «infame» prohibición vuelos chárter a la isla

La Habana, 10 ene (Sputnik).- Cubanos emigrados residentes en Estados Unidos reaccionaron con molestia después que el secretario de Estado (canciller) de ese país, Mike Pompeo, anunciara este viernes la suspensión de vuelos chárter a nueve aeropuertos cubanos, medida calificada por algunos como «infame».

«Es verdaderamente una infamia. Al suspender previamente los vuelos de las aerolíneas ya habían restringido la habilidad de aquellos con familiares en el interior de la isla a visitarlos. Sin embargo tenían todavía la opción de los chárter. Esto ahora desde marzo no es posible», comentó a Sputnik la presidenta de la Fundación por la Normalización de las Relaciones EEUU-Cuba (ForNorm), la activista cubanoestadounidense Elena Freyre.

Según un comunicado de Pompeo, el Departamento de Transporte de EEUU (DOT) suspendió hasta nuevo aviso todos los vuelos chárter públicos entre ese país y destinos cubanos que no sean el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana.

«Nueve aeropuertos cubanos que actualmente reciben vuelos chárter públicos de EEUU se verán afectados. Los operadores de vuelos chárter públicos tendrán un período de liquidación de 60 días para descontinuar todos los vuelos afectados», subraya el comunicado firmado por Pompeo.

Además, se impondrá un límite apropiado en el número de vuelos chárter públicos permitidos al Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana procedentes de EEUU, y el DOT emitirá una orden en un futuro próximo proponiendo procedimientos para implementar el límite.

«La única opción es La Habana, y transportarse desde ahí a cualquier ciudad en el interior. Los únicos afectados son la familia cubana y estas medidas son crueles y castigan sólo al pueblo de Cuba. No se engañen no se confundan. Cuba no se rinde y los cubanos siempre buscarán la forma de visitar a sus familiares y a su patria», subrayó la presidenta de ForNorm.

La medida se aplica, según Washington, para evitar que «el régimen cubano se beneficie de un servicio chárter ampliado a raíz de la acción del 25 de octubre de 2019, que suspende el servicio aéreo comercial programado a los aeropuertos de Cuba que no sean La Habana».

«La acción de hoy –agrega la nota- restringirá aún más la capacidad del régimen cubano de obtener ingresos, que utiliza para financiar su represión en curso contra el pueblo cubano y su apoyo desmesurado al dictador Nicolás Maduro en Venezuela» e impide que La Habana «obtenga acceso a divisas de los viajeros estadounidenses».

Sputnik también contactó con el médico retirado Julio V. Ruiz, emigrado cubano con más de 59 años en EEUU, quien considera que «la medida ha sido tomada según ellos mismos dicen (el Gobierno de EEUU) para causarles daños económicos a Cuba».

«Esto no sucederá porque los cubanos de la diáspora seguirán viajando para ver a sus familiares, a pesar de penurias y el alto costo, y para seguir manteniendo vivas nuestras raíces, y esperemos que los cubanoamericanos con derecho al voto recuerden todas estas medidas crueles y dañinas el próximo noviembre 2020 en las elecciones presidenciales», enfatizó Ruiz.

A su vez, la coalición Engage Cuba, que aboga desde EEUU por el fin del bloqueo económico, comercial y financiero que Washington impone a Cuba desde 1962, cuestionó las políticas aplicadas por el Gobierno del presidente Donald Trump en los últimos tres años, en un mensaje publicado en Twitter.

También se expresó en esa red social el embajador de Cuba en EEUU, José Ramón Cabañas, quien afirmó que esta medida «restringe aún más los viajes aéreos a Cuba».

«El hecho es que más visitantes usarán vuelos nacionales de Cubana Airlines u otras compañías cubanas para el transporte local. El objetivo es limitar la cantidad de personas que ven la realidad de Cuba por sí mismas», expresó el diplomático cubano.

Desde mediados de 2019, Washington incrementó las medidas restrictivas contra Cuba, incluyendo la persecución financiera, esfuerzos por evitar lleguen a la isla abastecimientos de combustibles, prohibiciones de entradas de cruceros y turistas estadounidenses y el recrudecimiento del bloqueo. (Sputnik)