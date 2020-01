Fallece el sultán de Omán tras casi medio siglo de reinado

Doha, 11 ene (Sputnik).- El sultán de Omán Qabus bin Said al Said falleció a los 79 años de edad, informó la agencia de noticias omaní ONA.

De acuerdo con el medio, el monarca –cuyo reinado se inició el 23 de julio de 1970 tras el derrocamiento de su padre, Said bin Taimur– murió en la noche del viernes.

Se informa que el Gobierno de la nación árabe decretó suspender por tres días la labor de los sectores público y privado del país por el deceso del sultán y que las banderas estarán izadas a media asta en todo el país durante los próximos 40 días.

En los últimos años, el soberano padeció de cáncer y viajó para tratamiento a Alemania.

Qabus bin Said al Said no tenía hijos ni había designado públicamente a un sucesor. (Sputnik)