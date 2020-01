Regulador aviación EEUU quiere multar a Boeing por piezas defectuosas de aviones 737

Washington, 11 ene (Sputnik).- La Administración Federal de Aviación de EEUU (FAA, por su sigla en inglés) dijo el viernes en un comunicado que propuso una multa de 5,4 millones de dólares contra Boeing por supuestamente instalar piezas defectuosas en su modelo 737 MAX.

«La Administración Federal de Aviación (FAA) propone una multa civil de 5,4 millones de dólares contra The Boeing Co. por supuestamente instalar pistas de listones que no cumplían con las normas en aproximadamente 178 aviones Boeing 737 MAX, que Boeing presentó posteriormente como listos para la certificación de aeronavegabilidad», dice el comunicado divulgado el viernes.

La FAA señaló que ya había propuesto una multa de más de 3,9 millones de dólares contra Boeing por supuestamente instalar los mismos componentes defectuosos en un estimado de 133 aviones Boeing 737 NG.

El regulador estadounidense describió las piezas como las partes en «el borde de ataque de las alas de un Boeing 737 y se utilizan para guiar el movimiento de paneles conocidos como listones».

Estos paneles le dan al avión elevación adicional durante el despegue y el aterrizaje, según el comunicado.

La FAA argumenta que Boeing no supervisó adecuadamente a sus proveedores para asegurarse de que cumplieran con los estándares de control de calidad de la compañía.

Como resultado, las partes se instalaron a pesar de estar debilitadas por una condición conocida como fragilización por hidrógeno que ocurre durante el recubrimiento de cadmio-titanio, según el comunicado.

Además, la FAA dijo que Boeing presentó a sabiendas la aeronave para la certificación final de aeronavegabilidad, incluso después de determinar que las piezas no podían usarse debido a una prueba de resistencia fallida.

El 8 de enero, un Boeing 737 de Ukraine International Airlines se estrelló pocos minutos después de despegar de aeropuerto de Teherán rumbo a Kiev.

Todos sus 176 ocupantes, entre ellos nacionales de Irán, Ucrania, Afganistán, Alemania, Canadá, el Reino Unido y Suecia, fallecieron. (Sputnik)