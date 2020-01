Hay méritos de méritos

Columna Poliédrica

¿Por qué será que un buen número de personas piensan que un filósofo solo puede trabajar como profesor en una universidad? Los que así piensan, con todo respeto, lo único que hacen es evidenciar su ignorancia. En la actualidad en muchas de las grandes empresas trasnacionales están empleados filósofos que ayudan a los más altos gerentes y directivos a la toma de decisiones. Se trata de personas que, con su intelecto, permiten que estas empresas se puedan adelantar a los acontecimientos para lograr una ventaja competitiva.

También encontramos filósofos en los más altos órganos de decisión de la política mundial. Asesoran a los políticos en temas tan novedosos como la bioética, la inteligencia artificial o lo que en la actualidad se le denomina mecanismos de control de personas, por mencionar tres temas de absoluta actualidad. La filosofía, a diferencia de lo que muchas personas piensan, no es estar contemplando el horizonte y elucubrar sobre el paso de las nubes en el cielo.

Ahora bien, en su quehacer, el filósofo tiene una de las tareas más difíciles que un ser humano puede hacer: transmitir a los demás sus análisis y pensamientos. Esta tarea, hasta el momento, requiere del lenguaje para poder realizarla, lo anterior supone que debe procurar desarrollar un manejo del lenguaje escrito y verbal, lo más óptimo que le sea posible. El hablar y escribir bien en cualquier idioma, es algo fundamental para cualquier persona; sin embargo, para el filósofo es vital para su labor.

En este sentido, si un texto no se ha entendido como el autor pretendía es porque no está bien escrito. Aunque esta afirmación puede ser un poco extrema, ya que alguien podría alegar que el receptor también tiene responsabilidad en la decodificación del mensaje, considero que corresponde al escritor la obligación de perfeccionar su estilo para no ser malentendido.

Pues bien, en la anterior columna, no fui lo suficientemente claro respecto a qué se entiende por la desvalorización de los méritos. No se trata de ponderar únicamente el mérito académico, el cual es importante sin duda; sin embargo, no es el único mérito que ha venido a menos, existen otros que también son relevantes y que de manera errónea supuse que se entenderían contemplados en el texto. Nadie está por desmeritar a los autodidactas, empero, la educación formal se estableció porque ese tipo de personas son la excepción a la regla; tampoco se trata de bajarle al piso a los deportes, pero todos sabemos el negocio que hay detrás de la actividad deportiva en nuestro tiempo.

Todo esfuerzo del ser humano para mejorar su condición individual es meritorio, sin embargo, cuando ese esfuerzo en para beneficiar a su prójimo, ese esfuerzo adquiere otras características. En el mundo hedonista en que vivimos, el que existan acciones solidarias entre los miembros de una comunidad, constituye un paso adelante en la dirección correcta. No es lo mismo el esfuerzo por lograr que millones de seres humanos superen la batalla contra las enfermedades, que romper las marcas en los distintos deportes que participan en las justas olímpicas de cada cuatro años.

Esperaría que quede claro el punto, pero a como estamos: ¡Vaya usted a saber!

(*) Andi Mirom es Filósofo

andimirom@gmail.com

columnapoliedrica.blogspot.com