Soleimani se convierte en objeto de censura en Instagram

Esta medida se adoptó para acatar las sanciones estadounidenses, informó un portavoz de Facebook a la cadena CNN. En particular, se trata de la prohibición de mantener en sus plataformas digitales publicaciones que apoyan o buscan promover las acciones de personas sancionadas por el país norteamericano.

Dichas medidas se hicieron notar especialmente en el contexto del asesinato perpetrado por Washington, puesto que una de las consecuencias fue la ola de publicaciones que homenajearon al difunto general iraní. De hecho, Facebook e Instagram también bloquean las cuentas de las personas sancionadas.Así, la cuenta personal del propio Qasem Soleimani fue bloqueada en Instagram después de que EEUU declarara al Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica, dirigida por el alto mando iraní, como una organización terrorista. Sin embargo, Instagram y Facebook no son las únicas redes sociales que acuden a estas medidas.

Twitter bloqueó la cuenta del servicio de prensa del presidente sirio Bashar Asad después de que fueran publicados unos tuits sobre la visita de su homólogo ruso, Vladímir Putin, a Damasco.

Teherán no se quedó con los ojos cerrados a lo ocurrido y pidió que sus ciudadanos recopilen pruebas de que sus publicaciones fueron eliminadas para emprender acciones legales contra estas redes sociales. Por su parte, el portavoz del Gobierno iraní, Ali Rabiei, tildó las acciones de Instagram y Facebook de «no democráticas».

In an undemocratic and unashmed action,Instagram has blocked an innocence nations’ voice protesting to the assesination ofGeneral #Soleimani,while the real terrorists have been given an open voice.The stick behind the democracy and media freedom is displayed in the nick of time

— Alirabiei (@Alirabiei_ir) 6 de enero de 2020