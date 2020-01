López Obrador desmiente a columnista de Wall Street Journal que le atribuye nexos con Irán

Ciudad de México, 14 ene (Sputnik).- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, desmintió a una columnista del diario financiero estadounidense The Wall Street Journal, que citó supuestas fuentes de inteligencia para señalar presuntos vínculos de los gobiernos de México e Irán.

El periódico de Nueva York especializado en finanzas, «no es objetivo, me consta (…), qué importancia le puedo dar a eso, nada; no me quita el tiempo», dijo el jefe de Estado a periodistas.

La columnista Anastasia O´Grady escribió la semana pasada que «una fuente de inteligencia», le aseguró que desde que López Obrador asumió la presidencia, había establecido relaciones con el gobierno de Teherán, que sostiene un tenso pulso bélico con EEUU.

Al desmentir en forma tajante que su administración tenga lazos con el gobierno iraní, López Obrador comentó que otro columnista mexicano del periódico El Financiero, Raymundo Riva Palacio, retomó la versión del diario estadunidense, que «hablaba de que tenía información de vínculos del gobierno de Irán con nosotros».

O»Grady aseguraba en su columna que Irán también estableció relaciones con Venezuela, Brasil, Perú, Argentina y El Salvador.

El jefe del Ejecutivo mexicano expresó en su conferencia de prensa diaria en el Palacio Nacional que, «la verdad, es que ni leo eso».

La columnista escribió que «una fuente de inteligencia fiable me dice que Irán se ha ido acercando a México desde que el presidente López Obrador asumió el cargo hace 13 meses».

El gobernante latinoamericano expresó que es «respetuoso de la crítica, estoy acostumbrado, en ese sentido he resistido bastante, no me preocupo mucho (…), la vida sería muy aburrida si todos pensaran de la misma manera, la democracia es pluralidad, tolerancia, respeto».

El 8 de enero, el Ejército iraní bombardeó con misiles dos bases usadas por militares estadounidenses en Irak, en represalia por la muerte del general Qasem Soleimaní, comandante de la fuerza de élite del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní.

Horas después, la defensa antiaérea de Irán derribó un Boeing 737-800 de Ukraine International Airlines que despegaba del aeropuerto de Teherán con 176 personas a bordo, hacia Kiev; pero el Estado Mayor iraní admitió el 11 de enero que fue un error humano. (Sputnik)