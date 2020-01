Trump: «Dejé a nuestras tropas en Siria para controlar el petróleo, y tendríamos que haberlo hecho en Irak también»

Washington, 15 Ene (RT/Sputnik).- El presidente de EE.UU., Donald Trump, durante un discurso de campaña en la ciudad de Milwaukee (Wisconsin) ha declarado este 14 de enero que las tropas estadounidenses siguen permaneciendo en Siria por el petróleo y que Washington debería haber hecho lo mismo en Irak.

«La gente me pregunta, ¿por qué permaneces en Siria? Porque estoy controlando el petróleo», ha reiterado el mandatario.

«Y, francamente, lo mismo deberíamos haber hecho en Irak», ha aseverado Trump.

«People said to me, ‘why are you staying in Syria?’ Because I kept the oil. Which frankly, we should have done in Iraq» — Trump touts war crimes pic.twitter.com/ttBP1y9bao

— Aaron Rupar (@atrupar) 15 de enero de 2020