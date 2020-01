Más de 3.500 hondureños ingresaron en Guatemala tras salida de caravana hacia EEUU

San Salvador, 17 ene (Sputnik).- Las autoridades migratorias de Guatemala informaron este viernes que 3.453 personas ingresaron al país procedentes de Honduras, pese a las advertencias gubernamentales sobre los peligros de una travesía irregular hacia EEUU, informaron medios locales.

«3.543 personas procedentes de Honduras y que forman parte de la denominada ‘caravana migrante’ han ingresado a territorio guatemalteco, según cifras oficiales del Instituto de Migración», reportó la red radial Emisoras Unidas.

El Gobierno de Guatemala dispuso de autobuses para retornar a los «caravanistas» a Honduras, cuando estos comprueben que no podrán pasar a México para seguir su camino hacia EEUU.

«Cada país va a aplicar sus leyes, aquella persona que no porte sus documentos no va a pasar, no va a ingresar a estos países, así que aquel que vaya con un niño que no lleva su pasaporte, que no lleva su visa, que no lleva los documentos en orden van a ser devueltos a nuestro territorio», advirtió la vicecanciller de Honduras, Nelly Jerez, en nota publicada por la Secretaría de Relaciones Exteriores en su web oficial.

Jerez reconoció que la migración es un tema humano de quienes quieren mejorar su calidad de vida, y que el Gobierno de Honduras tiene que trabajar para que la gente no se arriesgue y se lance a hacer una ruta migratoria «altamente peligrosa».

La Cancillería hondureña afirmó en un comunicado que el fenómeno de las caravanas, iniciado en octubre de 2018, es organizado por «grupos criminales compuestos por traficantes de personas, crimen organizado y políticos sin escrúpulos».

Según el pronunciamiento, estos grupos se aprovechan de las circunstancias adversas que pasan muchos hondureños «para llevarlos por el camino de la extorsión, tráfico de personas, explotación sexual e incluso muertes».

«Esta caravana es otro intento de atrasar lo que hacemos para mejorar las condiciones de vida y evitar que sean motivados con falsas expectativas como ocurre en este momento», alega la Secretaría en su nota.

El pasado año, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras firmaron sendos acuerdos migratorios con EEUU, con el objetivo de frenar la migración irregular y evitar las sanciones económicas previstas por Washington. (Sputnik)