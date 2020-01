SpaceX destruye un Falcon 9 para probar el sistema de aborto de lanzamiento de la Crew Dragon

Nueva York, 19 Ene (RT/Sputnik).- La compañía aeroespacial SpaceX, fundada y dirigida por Elon Musk, realizó este domingo un lanzamiento crucial desde el Centro Espacial Kennedy de la NASA, en Florida (EE.UU.), poniendo a prueba el sistema de aborto de lanzamiento de su nave espacial Crew Dragon.

La prueba tenía como objetivo «demostrar la capacidad de la Crew Dragon de separarse con seguridad del cohete Falcon 9 en el improbable caso de una emergencia en vuelo», indicó la compañía.

SpaceX configuró la nave para activar intencionalmente los propulsores de aborto de la Crew Dragon aproximadamente un minuto y medio después del despegue. Luego los motores principales del cohete se apagaron y el Falcon 9 explotó y se precipitó a la superficie terrestre.

Después de que la Crew Dragon se separara del Falcon 9 y se acelerara con sus propios propulsores, alejándose del cohete, se desplegaron cuatro paracaídas que ayudaron a la cápsula, ‘tripulada’ por dos maniquíes con sensores especiales, a caer suavemente en el océano Atlántico. En total la prueba duró unos 10 minutos.

Splashdown of Crew Dragon in the Atlantic Ocean! pic.twitter.com/V1C2Xfd9Mk

— SpaceX (@SpaceX) 19 de enero de 2020