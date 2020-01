Greenpeace, en la lista de neonazis y terroristas del Reino Unido

En una entrevista con Notimex, la activista consideró que «hacer este tipo de cosas no ayuda para nada en el combate al terrorismo verdadero, además de que es lamentable que se incluya en este tipo de documentos a organizaciones de la sociedad civil que, como Greenpeace, trabajan por la defensa del derecho humano a un medio ambiente sano».

Garelli recordó que «no solo está Greenpeace, sino en otras organizaciones de la sociedad civil que son apoyadas por artistas de renombre a nivel internacional, como Gillian Anderson, una de nuestras embajadoras».

La inclusión de organizaciones proambientalistas en este tipo de documentos socava el trabajo que hacemos en favor del planeta para combatir uno de los grandes males de la actualidad como es el cambio climático.»¿Cómo podemos decir a los niños, a los jóvenes, hacia quienes va dirigido el documento, que tenemos este grave problema ambiental que pone en riesgo la vida del planeta, si se está criminalizando el trabajo de los activistas?», se preguntó. «No es una buena medida y daña bastante el trabajo por los derechos humanos».

«Esperamos que no se extienda esta criminalización, porque además tenemos entendido que se trata de un documento que no era para difusión, pero sí envió una mala señal», concluyo Garelli.

En días pasados, un documento policial contra el terrorismo, distribuido al personal médico y a los maestros como parte de las sesiones informativas contra el extremismo en el Reino Unido, incluía a Greenpeace, a Peta y a otros grupos no violentos, así como a los neonazis, según difundió el diario The Guardian.

La guía, producida por Counter Terrorism Policing, se usa en todo el Reio Unido como parte de la capacitación para Prevent, el esquema anti-radicalización diseñado para atrapar a aquellos en riesgo de cometer violencia terrorista.

La semana pasada, la Policía dijo que los documentos descubiertos por The Guardian que enumeraban al grupo de protesta ambiental Extinction Rebellion (XR) junto con extremistas de extrema derecha y yihadistas era «un error local», pero la lista de grupos vistos como una preocupación potencial contenida en el nuevo documento de 24 páginas incluye a Extinction Rebellion y a Greenpeace.Entre los partidarios de estos grupos están Dame Judi Dench, Stephen Fry, Gillian Anderson y Joanna Lumley; los activistas contra la contaminación del océano Sea Shepherd, cuyos partidarios incluyen a Sean Connery y Pierce Brosnan, y Stop the Badger Cull, respaldado por Sir Brian May, el guitarrista de Queen.

Greenpeace y PETA aparecen junto a una serie de grupos extremistas de derecha, incluidos Combat 18 y National Action. (Sputnik)