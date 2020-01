Bases del MAS piensan en otro candidato por rechazo a exministros cercanos a Evo Morales

Montevideo, 23 ene (Sputnik).- Organizaciones sociales en Bolivia decidieron apoyar al excanciller y líder indígena David Choquehuanca como candidato presidencial por el Movimiento al Socialismo (MAS), en vez del elegido por el exmandatario Evo Morales (2006-2019), debido a que están disconformes con las antiguas autoridades cercanas al ex jefe de Estado, dijo este jueves a Sputnik el diputado Edgar Mejía.

«Evo no nos ha hablado; creo que esto ya es una decisión del pueblo boliviano, no de Morales. No se puede tomar decisiones desde Argentina, creo que el compañero Evo Morales está rodeado de una cúpula que le ha hecho daño», dijo Mejía a esta agencia.

El diputado, que integra también el Parlasur, añadió que «esa cúpula ha dirigido mal cada ministerio, a los diputados nos hicieron perder autoridad como fiscalizadores y ellos se convirtieron en pequeños dioses; ellos mostraron prepotencia y soberbia; esa debilidad es la que hemos tenido y no la queremos más».

Mejía explicó que las organizaciones sociales rechazan al exvicepresidente Álvaro García Linera y la exministra de Salud, Gabriela Montaño, quienes están en Argentina junto con Morales.

El 19 de enero, Morales anunció en Buenos Aires, donde está exiliado, que el exministro de Economía Luis Arce y Choquehuanca serán los candidatos a presidente y a vicepresidente, respectivamente, para las elecciones que se realizarán el 3 de mayo.

Sin embargo, varios movimientos sociales que apoyan al MAS no aprueban esta decisión y pretenden que Choquehuanca sea el candidato a presidente con el dirigente cocalero Andrónico Rodríguez como su compañero de fórmula.

Este jueves las organizaciones sociales decidirán en La Paz quién será el candidato que represente al MAS.

Mejía sostuvo a esta agencia que existe «mucha disconformidad» por parte de la ciudadanía y aseveró que desde Buenos Aires «no se debe imponer a un candidato que no tiene apoyo de las organizaciones sociales».

Morales fue forzado a renunciar el 10 de noviembre por una ola de protestas contra su tercera reelección consecutiva y lo sucedió la senadora conservadora Jeanine Áñez, quien se autoproclamó presidenta transitoria el 12 de noviembre, sin aval parlamentario.

Arce Vs. Choquehuanca

Mejía sostuvo que Choquehuanca se impone en la interna del MAS y se perfila como candidato presidencial a pesar de que Morales proclamó a Arce para representar al Partido.

«Hay muchas organizaciones sociales que no están de acuerdo con la candidatura de Luis Arce; hay varias propuestas, pero siempre el primero que estaría en la cabeza es Choquehuanca, porque tiene el 80 por ciento del apoyo de las organizaciones», afirmó a esta agencia Mejía.

Por otro lado, dijo que a Arce lo apoya «poca gente» y afirmó que las organizaciones sociales no quieren perder la posibilidad de que un indígena vuelva a tomar el cargo de presidente.

«Arce tiene su especialidad, puede ir como ministro de Economía como lo ha hecho durante 14 años, pero quienes tienen apoyo de las organizaciones sociales son Choquehuanca y Andrónico», sentenció.

Arce es economista y es considerado en Bolivia como la «piedra angular» del modelo económico de Morales.

Fue profesor de distintas universidades públicas y privadas de Bolivia y en 2013 se mantuvo entre los ocho mejores ministros de Economía de América Latina, según una encuesta entre expertos economistas de la región y lectores de la revista AméricaEconomía.

Mientras tanto, Choquehuanca dirigente de la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia y del Movimiento Campesino Indígena, nació el 7 de mayo de 1961 en la comunidad aymara de Cota Cota Baja, en el departamento de La Paz.

Aprendió a hablar español a los siete años; antes se comunicaba solamente en aymara.

Durante una entrevista con Sputnik afirmó que si es candidato presidencial luchará por la paz y la unidad de su país. (Sputnik)