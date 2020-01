Colombia: ‘Timochenko’ confía en que los ex guerrilleros que han dejado la FARC no se vayan por la «lucha armada»

Bogotá, 27 Ene. (EUROPA PRESS).- El líder del partido político surgido de las FARC, Rodrigo Londoño Echeverri, alias ‘Timochenko’, ha expresado su deseo de que los ex guerrilleros que han abandonado el partido político en los últimos tiempos no lo hayan hecho para volver a la «lucha armada», señalando como principal problema la falta de comunicación entre la cúpula y las bases.

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común, el partido político surgido de las FARC, ha sufrido importantes bajas en las últimas semanas, entre las que destaca la salida de la ex guerrillera Tanja Nijmeijer.

«Mi esperanza es que no hayan renunciado porque no creen en el proceso (de paz), espero que no se hayan ido porque creen que la vía es la lucha armada», ha dicho en una entrevista publicada este lunes por el diario colombiano ‘El Espectador’.

El que fuera el máximo dirigente de la guerrilla ha advertido a sus antiguos compañeros de que, en ese caso, «es una locura, en las actuales circunstancias de Colombia y América Latina, levantar un proyecto político en armas».

‘Timochenko’ ha atribuido estas dimisiones a que muchos miembros de la FARC «están inconformes» por lo que considera «un problema de comunicación (…) de la base con la dirección y viceversa».

«Uno se da cuenta de que en los espacios territoriales están haciendo cosas que la dirección nacional no conoce, o no las sabe en detalle, y al revés. Vamos a ver cómo solucionamos eso, porque mire todo lo que genera esa falta de comunicación. Si la gente no está informada, sale con medias verdades», ha declarado.

‘Timochenko’ ha admitido que en tiempos de guerra estas deserciones podrían haber acabado en un «fusilamiento», si bien ha enfatizado que con la transformación de la guerrilla en partido político «disentir es un derecho».

«Son compañeros que tienen una trayectoria grande y ojalá regresen. Y, si se van, que sigan luchando por este sueño común. En lo que he leído, no están renegando de la ilusión de seguir luchando por construir una sociedad más justa», ha valorado.

También ha apuntado a «la falta de experiencia» como uno de los problemas de la FARC. «Una cosa es hacer la guerra, pero la política es una cosa distinta en la que toca aprender», ha reconocido, añadiendo que él mismo ha cometido «errores» por «las mismas emociones».

‘Timochenko’ ha mencionado igualmente al Centro Democrático, el partido político del presidente colombiano, Iván Duque, que «lo tiene muy limitado porque ha estado en contra del proceso» de paz. «Quieren ver el proceso vuelto trizas», ha denunciado.

Así, ha instado a Duque a «no seguir en esa política de simular que están implementando» el acuerdo de paz, al tiempo que ha entendido que «no le queda fácil» porque está «amarrado» por su propio partido. «Puede que, en el fondo, como ser humano, se dé cuenta de la realidad y quisiera actuar», ha planteado.

El jefe de la FARC ha avanzado que próximamente se celebrará una nueva Asamblea Nacional de los Comunes para «elaborar una línea lo más acertada posible y que la gente nombre una nueva dirección que sea capaz de ponerla en práctica».

Asimismo, ‘Timochenko’ propondrá cambiar el nombre del partido político para que no tenga las mismas siglas que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia porque «está creando dificultades». «Es crear condiciones para sacar adelante el proyecto», ha esgrimido.