Un avión se estrella en el este de Afganistán en una zona bajo control talibán

Islamabad, 27 Ene. (EUROPA PRESS).- Un avión se ha estrellado este lunes en la provincia de Ghazni, en el este de Afganistán, en una zona bajo control de los talibán, según han informado fuentes gubernamentales provinciales citadas por la cadena de televisión 1TV.

El siniestro ha tenido lugar en la zona de Sadozai, en el distrito de Dé Yak. En un primer momento, el segundo vicepresidente de Afganistán, Sarwar Danish, ha dicho que la aeronave pertenecía a la compañía estatal afgana Ariana. Poco después, la aerolínea ha negado que el aparato siniestrado perteneciera a su flota y ha dicho que todos sus aparatos han operado con normalidad.

En un comunicado, el Gobierno regional de Ghazni ha indicado que el avión siniestrado pertenece a una aerolínea extranjera. Fuentes consultadas por el canal 1TV han dicho que a bordo de la aeronave viajaban 83 personas, un extremo que no ha sido confirmado por las autoridades estatales.

Video shows wreckage allegedly of reported plane crashed in Ghazni. The markings on the plane bear a resemblance to those belonging to US Air Force. pic.twitter.com/RN5Huz9b40

— TOLOnews (@TOLOnews) 27 de enero de 2020