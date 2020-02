Palestina rechaza el ‘acuerdo de siglo’ anunciado por Trump

Gaza/Jerusalén, 29 ene (Sputnik).- El presidente palestino, Mahmud Abás, expresó su rechazo ante el ‘acuerdo del siglo’ anunciado este martes por el mandatario estadounidense, Donald Trump.

«Nuestro pueblo tirará el ‘acuerdo del siglo’ a la basura histórica (…) Decimos ‘no, no, no’ al ‘acuerdo del siglo'», dijo Abás.

El líder palestino calificó de ‘conspiración’ el documento que Trump y el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, presentaron en la Casa Blanca.

“Digo a Trump y a Netanyahu que Jerusalén no está a la venta, que nuestros derechos no están en venta y que no se regatean. Vuestro acuerdo es una conspiración que no pasará”, expresó Abás en una alocución televisada desde Ramala.

Abás tildó las cláusulas del plan de “estupideces” y añadió que la dirección palestina ya ha comenzado a tomar medidas con el fin de contrarrestar la iniciativa de la Casa Blanca.

Afirmó que Palestina está preparada a dialogar con todo el ‘cuarteto de Oriente Medio’ (Rusia, EEUU, la UE y la ONU) y no solo con EEUU ni tampoco basándose en el ‘acuerdo del siglo’.

«Rechazamos la mediación de EEUU para resolver el conflicto, aceptamos al cuarteto internacional y estamos preparados para dialogar, pero no basándose en el acuerdo impulsado por Trump», señaló.

Abás enfatizó que Palestina insiste en el reconocimiento de su Estado en las fronteras de 1967 y confió en que «en algún momento EEUU tendrá que decir ‘sí’ en el Consejo de Seguridad a un Estado palestino independiente en las fronteras del 4 de junio de 1967».

Asimismo, aprovechó para anunciar una nueva ronda de negociaciones de paz palestinas que se iniciará «en un futuro cercano» en aras de «lograr un acuerdo de paz abarcador».

Por otra parte, la ONG israelí Paz Ahora llamó a los líderes de Estados Unidos e Israel “políticos corruptos que han tomado como rehén a la paz en su plan para escapar (de la justicia)”.

El diputado israelí Ofer Cassif, del partido comunista Hadash, dijo que la iniciativa de Trump y Netanyahu no es un plan de paz sino un “plan de guerra”. (Sputnik)