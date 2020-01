Magistrado venezolano dice que opositor Guaidó debe ser apresado al regresar al país

Caracas, 29 ene (Sputnik). El diputado opositor Juan Guaidó debería ser capturado una vez que regrese a Venezuela por violar la prohibición de salida del país que pesa en su contra, dijo a Sputnik el magistrado suplente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Juan Carlos Valdez.

«Lo que legalmente debería ocurrir es que al poner un pie en el territorio de la República Bolivariana de Venezuela, el señor Guaidó debería ser capturado y continuar su proceso judicial privado de libertad, en respeto a las leyes y en respeto al país en términos generales», expresó el jurista.

Guaidó inició el pasado 19 de enero una gira que lo llevó a Colombia y a Europa, tras salir de forma clandestina del territorio venezolano.

El 29 enero de 2019, el TSJ ordenó la prohibición de salida del país al dirigente opositor, por las investigaciones que ese organismo inició en su contra, luego de haberse autoproclamado seis días antes «presidente encargado» de Venezuela.

En ese sentido, el abogado manifestó que ahora Guaidó deberá ser privado de libertad para seguir las investigaciones que pesan en su contra, debido a que dio muestras de que se puede fugar del país y no responder por los delitos por los que se lo acusan.

«Esa transgresión no es propiamente un delito, pero es una actitud de desacato que merece la sanción más obvia, que es la privación de libertad, porque a él se le impide la salida del país precisamente para no apresarlo, juzgarlo en libertad, pero no se puede salir de esa área, entonces ya el tribunal no tiene razones para presumir que él no se va a querer fugar», indicó Valdez. (Sputnik)