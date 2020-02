¡Anuncios Políticos que le harán decir «WTF»! (II Parte)

Un día escuché decir que “quien solo se apoya en palabras, sin darse cuenta va dejando el cofre vacío.” La frase da mucho que pensar y no pude evitar relacionarla con la segunda parte de este artículo (por cierto, les comparto acá el link del primero por si no aún lo han visto).

En política, al igual que en otras facetas humanas, la confianza es de la mayor importancia para sostener una relación. Durante la campaña, los candidatos buscan diferentes maneras de conectar con el votante, ilusionarlo y ganarse su apoyo; de forma que una de las más populares estrategias para alcanzar el objetivo la constituye el spot (o anuncio) político.

En buena teoría, el spot es un mensaje conciso que cuenta entre sus múltiples componentes con las cualidades de ser un mensaje formador, inspirador y genuino. El spot debe trascender las palabras vacías y acciones que no se aparejan bien con lo que se dice; de lo contrario, la credibilidad del candidato se pone en juego. Para este último artículo, como ejercicio, les propongo tomar distancia emocional de los aspirantes, observar activamente y, adentrarse en el contenido de lo que intentan decirnos en sus anuncios. Comencemos.

¡Inventémonos algo… pa’ ver si votan!

Vídeo tomado de la página Mr.Ticocr 23 de enero de 2020.

El candidato del Partido Integración Nacional (PIN) Rodrigo Bermúdez, junto a dos acompañantes, se encuentran en el parque de Desamparados. De repente, entran en alerta cuando se les aproxima un grupo jóvenes. Con su mano derecha, Bermúdez hace una dramática expresión indicando ¡horror, no me hagan nada! El gesto tiene sus orígenes en la Inglaterra victoriana del siglo XIX y pertenece a la tradición teatral conocida como melodrama, donde los estereotipos de caracterización y la exageración era la norma. Las supuestas víctimas se ven “desamparadas” y se retiran. Ingresan los jóvenes y comienzan a rapear:

“Estamos cansados de la malacrianza. Pongan el bien y el mal en una balanza. Confíe en el muñeco y olvídese de la desconfianza. La gente sabe que el PIN siempre es la mejor opción. El mejor partido…y es un partido activo en contra de la corrupción. Antes de ir a buscar otro plan… a Buscar a Liberación…yo no sé… el muñeco vive y vive en nuestro corazón. El ‘muñecho’ (así lo dice) va a ganar… y eso está dicho… y hecho. El candidato, cual si fuese el nuevo líder autoproclamado, irrumpe en la escena, toma protagonismo y vocifera: Vive…vive…el muñeco vive…ya no estamos desamparados. El que tenga oídos que oiga. Vive vive el muñeco…vive vive el muñeco. Ya no estamos desamparados.”

¿Cómo se come esto? El spot carece de un mensaje unificado. “Malacrianza” se asocia a familia, por lo que, la relación entre ‘crianza’ y una ‘elección municipal’ no es clara. Luego se pide “confiar” en el muñeco, pero este no es el candidato. De acuerdo a Sebastián Corrales, estudiante de Ciencias Políticas y vecino de Desamparados: “el muñeco es una conocida figura ubicada en el centro de San Antonio de Desamparados. Originalmente eran más y estaban hechas de hierro. El que se encuentra en San Antonio es un herrero. Según entiendo, fueron traídas de Europa a finales del siglo XIX. Con el tiempo se ha vuelto tan popular, que el muñeco incluso existe en versión mascarada.” Uno de sus distintivos elementos está en sus manos, pues él sostiene la leyenda: “a usted no le importa mi historia”. La particular figura tampoco representa a ningún santo. Entonces ¿qué tiene que ver el personaje con una votación cantonal? Puede que, valiéndose de una celebridad de la zona, el candidato PIN suplique el voto del distrito de San Antonio. De acuerdo con un taxista pirata local, a quien llamaremos Antonio: “aquí hay demasiada gente que se sienten más bien de San Francisco (de Dos Ríos)…es que como estamos más de ese lado…y por el desinterés de la muni.”

Hay también otros elementos que llaman la atención. Según Damaris Madrigal, filóloga de la Universidad de Costa Rica, “Se está apelando a una identidad de barrios del Sur. Dicha identidad local se manifiesta en el uso de la palabra Desampa. A nivel de imagen vemos el centro de Desamparados, pero el muñeco no es característico del cantón central. Puede que el candidato quiera atraer electores de dicha zona.” Concordamos. Tras años de involucramiento en elecciones nacionales y locales, he constatado que en campaña casi todo es posible.

En el singular anuncio, hay una demarcación entre ‘nosotros’ (PIN) vs. ‘ellos’ (PLN), poniendo al votante entre dos supuestos competidores, aunque en realidad son 14 los partidos participantes. Hay mucha oferta electoral en un cantón donde el abstencionismo ronda el 80%. Finalmente, el candidato, cual si hubiese presenciado un evento paranormal, grita a viva voz que el muñeco “vive” y, por tanto, ya no deberían sentirse “desamparados”. El spot, al carecer de un mensaje conciso, positivo y formado – y por qué no- de una dosis de humor sano, más bien causa indignación; su ambigüedad es inquietante. Un candidato que actúa de manera ‘encogida’ ante un grupo de supuestos hampones deja la gran interrogante de cómo, por ejemplo, abordaría el fenómeno de la delincuencia en su cantón. Difícilmente se le puede visualizar como un alcalde que llegue a dar soluciones. Este político, desconociendo que el ridículo debe ser evitado, nos dice más bien que ese es el objetivo por alcanzar.

¡Amigos que hospedan gratis!

Vídeo tomado de YouTube. Canal ‘Partido Justicia’

De azul y blanco se pinta la balanza. Es el símbolo del Partido Justicia Social Quepos. Justicia Social…algo huele a plagio, o tal vez sea mera coincidencia con la ideología del Social Cristianismo. Luego una voz dice “Quepos necesita un cambio” mientras que unas tenis Nike gigantes, y en apariencia recién estrenadas, pisan el suelo. A la derecha, de color verde y blanco, se observa publicidad del Banco Promerica. ¡Como les cuesta prestar atención a los detalles! Boris, un empresario turístico, mira hacia la playa. La cámara le recorre de un lado a otro, haciendo que la imagen no se vea plana y que, por ende, él se mire un poquito más interesante. Con este efecto se intenta enaltecer su imagen. A él se le vende como figura mesiánica. La primera en ingeniar y utilizar este tipo de recursos fue la cineasta alemana Leni Riefenstahl durante un discurso de Adolfo Hitler en Nuremberg, 1934. El documental se llamaría el Triunfo de la Voluntad, convirtiéndose luego en un manual de propaganda política.

La mirada es relajada. Boris pasea despacio. Baila también con vecinos de la zona. El candidato parece más bien estar de vacaciones. “Nuestro amigo Boris sí cumple. Boris sí cumple….Boris sí cumple (se repite 24 veces a lo largo del anuncio). Una mujer baila con su bebé. Detrás de ella hay una réplica a color, en tamaño real, del candidato. Es como una deidad. Luego vemos al aspirante inyectando ánimo por las calles. Un grupo de mujeres, en apariencia de condición muy humilde, con bolsas de hacer compras (alusivas al partido), se muestran felices. Posiblemente agradecidas. Seguimos regalando chunches en campaña. “Bueno, pueblo de Quepos y las zonas que están olvidadas …playas como el Cocal serán completamente desarrollado…porque la papeleta Justicia Social lo logrará…tenemos al hombre indicado…nuestro amigo Boris…Boris sí cumple.” Al final, el candidato, haciendo su payasada, saca la lengua y muestra los pulgares. Sus vacaciones en Quepos seguramente han sido inolvidables.

El spot dice “Boris sí cumple” en tiempo ‘presente’, pero no sabemos si él cumple, pues aún no ha sido alcalde o se ha desempeñado en otro cargo de gobierno. El “sí” tiene un “no” implícito. El “no” de los que prometen y no cumplen. De acuerdo con Madrigal, “la creatividad lingüística es casi nula. Por ejemplo, cuando nos dicen “no hay problema, se logrará”, y por tratarse de un verbo transitivo, se necesita mencionar ‘qué’ se va a lograr.” En el spot hay un espíritu de seducir al votante dándole un listado de ofertas al por mayor: “más empleo, seguridad y desarrollo en general, mejoraremos la educación y combatiremos la drogadicción.” ¿Y cómo sabemos si él cumple? El anuncio repite que él es nuestro amigo y como es amigo, debemos confiar que cumplirá. Este tipo de publicidad le dice al votante: conocemos sus gustos, sabemos qué quieren y, cómo a ustedes les gustan las cosas de fácil digestión -y sin pensar mucho- entonces, tomen esto.

¿Voto o no voto?

Para muchos, ese es el dilema. Los mensajes de nuestros políticos continúan siendo generales, poco pensados, realizados con dosis muy mínimas o nulas de inteligencia, sensibilidad y de respeto por el votante. Siguen sin comprender que los electores han ido evolucionando. Se aferran a fórmulas conocidas y cuando intentan “innovar” hacen esfuerzos vanos por llamar la atención. Tal vez usted conoce a quienes dicen: “no, pero yo no me guío por la mala publicidad. Yo leo bien los planes de gobierno… y comparo los de todos los candidatos antes de tomar una decisión informada.” ¿En serio? Se han dado cuenta de que los programas rara vez responden al -cómo- se cumplirán las propuestas? ¿Han notado que entre los spots políticos y los programas de gobierno no hay mayor diferencia en la calidad de contenido? Mientras eso sea lo que se ofrezca, porque tampoco en los debates dan mayores detalles, se torna necesario digerir con cautela toda la información que esté a nuestro alcance. El Tribunal Supremo de Elecciones llama a un voto informado. Eso está bien ¿pero cuál es mi fuente de información? ¿Los partidos mismos? ¡Ningún panadero va a decir que su pan es malo!

Y si el día de la convocatoria usted es de los que decide votar, recuerde algo adicional: nuestra política es criolla, pero las elecciones son sumamente caras. Por tanto, usted debería sentirse privilegiado y muy orgulloso que, en pleno siglo XXI, siglo de nuevas tecnologías, grandes inventos, e innumerables avances en la humanidad, al acercarse a la urna electoral, el TSE le recibirá con un trozo de papel y una crayola. ¡Buen provecho!

Después del siguiente artículo usted no sabrá si acudir a las urnas o si correr al súper. Acá les dejo una muestra de marketing político con espíritu de ‘Axion -lava platos- el arranca grasa con nuevo aroma a limón’. Pulgar en alto: ¡100% efectivo!

Imagen tomada del Facebook del candidato Nixon.

(*) Sobre el autor del artículo

Marlon Segura labora para el equipo de investigación del Bachillerato Internacional (IBO). Es asesor en comunicación verbal, no verbal y para-verbal en áreas como la política, educación y negocios. Se formó en Teatro y Cine con énfasis en Ciencias Políticas en la Universidad de Kansas – Universidad de Costa Rica. Master en Educación Internacional, Universidad de Massachusetts. Fue becado en Teatro, Cultura y Lengua Griega en la Universidad de Atenas, Grecia. Realizó sus estudios de Análisis de Movimiento en Ecole Internationale Jacques Lecoq, París.

Reconocimientos:

Damaris Madrigal, filóloga, Universidad de Costa Rica

Sebastián Corrales, estudiante de Ciencias Políticas, Universidad de Costa Rica