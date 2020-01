Gobierno de Venezuela asegura que visita de CIDH no está autorizada

Caracas, 31 ene (Sputnik).- El canciller Jorge Arreaza dijo este viernes que el Gobierno venezolano no autorizó la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), luego de que ese organismo anunció que una delegación llegará la próxima semana a esa nación sudamericana.

«Esta es la clarificante comunicación enviada a la CIDH el pasado 27 de enero. Venezuela no es miembro de la OEA. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios no está autorizada», indicó Arreaza en Twitter.

La CIDH informó que tiene previsto visitar Caracas entre el 3 y el 8 de febrero, para realizar una «observación in loco» con el objetivo de constatar la situación de los derechos humanos en esa nación caribeña.

Venezuela NO es miembro de la OEA. El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela no ha invitado o aceptado visita de delegación alguna de la CIDH. La visita anunciada en medios NO está autorizada.



La invitación a la CIDH la realizó Gustavo Tarre Briceño, el representante del opositor Juan Guaidó ante la Organización de Estados Americanos (OEA).

El 27 de abril de 2019, Venezuela formalizó su salida de la OEA, convirtiéndose en la segunda nación, después de Cuba, en no formar parte de esa organización.

Las autoridades venezolanas acusaron a la OEA de vulnerar el derecho internacional y de estar subordinada a los intereses de Estados Unidos. (Sputnik)