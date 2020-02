Candidato a vice en Bolivia dice que narcotráfico y medio ambiente son temas cruciales

Montevideo (Mesa Américas), 7 feb (Sputnik).- En caso de que el Movimiento al Socialismo (MAS, Bolivia) llegue al Gobierno, sus temas centrales serán la lucha contra la pobreza, el ataque contra el narcotráfico y la defensa del medio ambiente, dijo el jueves a Sputnik el candidato a vicepresidente David Choquehuanca.

«Uno de los problemas que nos preocupa sobremanera es el cambio climático; es uno de los mayores de problemas. Tenemos que implementar normas sobre cómo cuidamos nuestro medio ambiente. Tenemos que preocuparnos de la salud de nuestra madre tierra. Se deben implementar normas sobre cómo administramos el agua. Además, tenemos que hacer nuevas normas sobre cómo administramos la minería y nuestros recursos forestales», afirmó Choquehuanca a esta agencia.

Asimismo, sostuvo que si su partido llega al Gobierno deberá estar abierto a las críticas, combatir la corrupción y avanzar en la lucha contra el narcotráfico; el exministro de Economía Luis Arce es el candidato a la presidencia en las elecciones del 3 de mayo.

Choquehuanca, quien fue canciller durante el Gobierno de Evo Morales (2006-2019), dijo que el MAS «abrió las puertas hacia el oportunismo» y que «muchos tienen que dejar de pensar en sí mismos para hacer cosas por la comunidad».

«No hay que pensar solo en el sector empresarial, en los que viven en la ciudad, o en el campo, sino en todos; hemos abierto las puertas hacia el oportunismo, tenemos que ser autocríticos en esto, porque esto ha dañado la gestión de Gobierno», agregó.

Choquehuanca, que fue dirigente de la Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia y del Movimiento Campesino Indígena, nació el 7 de mayo de 1961 en la comunidad aymara de Cota Cota Baja, en el departamento de La Paz.

El dirigente, cuya lengua materna fue el aymara, aprendió a hablar español a los siete años.

Pregunta: ¿Cuáles son sus propuestas como candidato a vicepresidente por el MAS?

Respuesta: El MAS tiene un programa de gobierno que ha sido presentado al órgano electoral. En la anterior gestión de Gobierno hay una agenda patriótica hasta el 2025, que ha sido construida con la participación de la organización civil y representantes de universidades, donde se establece 13 pilares.

La agenda patriótica establece la lucha contra la pobreza material, espiritual y social. También se estipula que vamos a trabajar para garantizar los servicios básicos, considerándolos como derecho humano. Tenemos que mirar lo que se ha alcanzado en los últimos 14 años para seguir profundizando nuestra revolución cultural y democrática. También tenemos que pensar en cómo damos valor agregado a nuestra materia prima y cómo impulsamos la industrialización.

También estamos pensando en la lucha contra el contrabando y narcotráfico, en cómo garantizamos el empleo, en cómo mejoramos la educación y proponemos la salud para todos.

P: ¿Pero qué temas para usted son cruciales?

R: El vicepresidente no hace su trabajo de manera aislada. Tienen que participar todas las instituciones y el pueblo para superar los desafíos que se nos presenten. Un problema clave es el problema de la justicia, porque es estructural. Se tiene que resolver con toda la participación del pueblo, las universidades, las autoridades y los profesionales. Tenemos que trabajar para tener verdaderamente una justicia independiente.

Hemos hecho lo que se ha podido hacer, pero necesitamos seguir avanzando, implementar programas en educación, salud, en la lucha contra el contrabando, narcotráfico, generación de empleo, son tantos temas.

Uno de los problemas que nos preocupa sobremanera es el cambio climático. Es uno de los mayores de problemas. Tenemos que implementar normas sobre cómo cuidamos nuestro medio ambiente. Tenemos que preocuparnos de la salud de nuestra madre tierra. Se deben implementar normas sobre cómo administramos el agua. Además, tenemos que hacer nuevas normas sobre cómo administramos la minería y nuestros recursos forestales.

P: Hay dos temas que usted mencionó que muchos políticos y activistas han criticado de la gestión de Evo Morales como es el medio ambiente y el narcotráfico. ¿Qué tiene para contestar sobre esto?

R: Nosotros tenemos que estar abiertos a escuchar las críticas. Tenemos que estar abiertos a toda propuesta que esté en función de las mayorías de los bolivianos. Tenemos que participar todos en la solución de los problemas. El asunto es estar abiertos a escuchar. Si hemos cometido errores o han habido algunas limitaciones, tenemos que abrirnos a escuchar. Tiene que empezar una nueva etapa para que todos juntos podamos trabajar en los problemas.

P: ¿En qué cosas usted cree que el MAS se equivocó y debe de cambiar?

R: Se han abierto las puertas hacia el oportunismo. Hay muchos profesionales que no piensan en Bolivia sino que en ellos. Tenemos que dejar de pensar en nosotros, no hay que pensar en la comunidad, en el sector empresarial, en los que viven en la ciudad o en el campo, sino en todos.

Hemos abierto las puertas hacia el oportunismo. Tenemos que ser autocríticos en esto, porque esto ha dañado la gestión de Gobierno. También ha dañado la burocracia, tenemos que ver cómo hacemos para que los trámites sean ágiles. La burocracia y la corrupción nos ha hecho daño. Necesitamos construir una gestión pública transparente. En todas partes del mundo hay corrupción, es uno de los males de este modelo de desarrollo.

Tenemos que atacar este problema. Hay que evitar el oportunismo, superar la burocracia y luchar contra la corrupción.

P: Uno de los temas que usted mencionó y que ha tenido mucha difusión en los últimos días es el narcotráfico. Un diputado denunció ante EEUU a Evo Morales de estar vinculado al narcotráfico. ¿Qué piensa sobre esto?

R: El asunto del narcotráfico es un problema global del capitalismo. El capitalismo ha generado muchos problemas. El narcotráfico se tiene que encarar no solo desde Bolivia sino de manera conjunta. Los problemas actuales son globales y el problema del narcotráfico se tiene que encarar de manera conjunta. Van a haber personas que van a dar opiniones y tratar de afectar. Lo que nosotros queremos es que se lleve una lucha consciente contra el narcotráfico y que este tema sea utilizado para otros fines.

P: ¿Cuando usted dice que este tema no sea utilizado para otros fines se refiere a la denuncia del diputado?

R: Yo no he escuchado la denuncia en concreto.

P: Pero salió en varios medios.

R: Yo no creo en los medios. Tantas cosas salen en ellos.

P: Hay otros exjerarcas también que en las últimas semanas también han sido acusados de tener relaciones con el narcotráfico.

R: Lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer. Siempre se tiene que hacer lo correcto.

P: ¿Usted dice que se tiene que hacer lo correcto a pesar de que está involucrada una persona del MAS con el narcotráfico?

R: Lo que se tiene que hacer, se tiene que hacer.

P: En su país hay otro diputado que dice que usted debería ser inhabilitado porque no estaba residiendo en Bolivia. ¿Qué piensa sobre esto?

R: Yo he estado permanentemente en Bolivia. He participado en las últimas elecciones, he sufragado en Bolivia. El hecho de que yo haya asumido responsabilidades como embajador general de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, no significa que yo no he estado en Bolivia.

He viajado a la China, Irán, Inglaterra, Uruguay, Argentina, he estado en Chile, Perú, Francia, España. He estado en varios países construyendo integración, pero siempre he estado en Bolivia. Nunca me he ausentado más de un mes.

En las normas dice que la residencia permanente es el último domicilio registrado por el ciudadano en el padrón electoral que desarrolló su proyecto de vida. Yo lo desarrollo en Bolivia, he sufragado en todas las elecciones. Quieren inhabilitarme, porque están preocupados debido a que el MAS está creciendo. Están buscando cómo pueden afectar o generar incertidumbre. Pero yo estoy tranquilo. Lo que las autoridades tienen que hacer es lo correcto solamente.

P: ¿Qué piensa sobre la postura que mantiene el Gobierno de facto con respecto a Cuba y Venezuela?

R: No deberíamos discutir con esos países. Deberíamos llevarnos bien con todos los países del mundo. Somos la cultura de la unidad. Tenemos que cuidar nuestras relaciones y apostar a la integración con el mundo entero. (Sputnik)