No es abstencionismo electoral

No hay abstencionismo electoral (es el nombre que se le ha puesto al fenómeno, pero en el fondo es un error) y a quien me argumente lo contrario de lo que voy a exponer que me lo demuestre. Pero con números, en plata.

¿Y si no concuerda mi ideología política con la de ninguno de los partidos registrados? El TSE no puede obligarme a votar por ninguno de los registrados. El TSE no garantiza la representatividad de quienes no concordamos con ninguna de las ideologías partidistas registradas. ¿Entonces qué? ¡Que no me fastidien con filosofías baratas y la responsabilidad de votar!

El pueblo no se abstiene; aplica la lógica, su sabiduría natural, hace números y hace entonces lo que le resulta lo menos perjudicial para su condición personal y familiar; se le presenta un menú con el que nada tiene que ver, igual que con el menú de un restaurante que ha sido hecho por alguien a quien ni conoce, y se decide por lo que menos gasto personal le implica y por lo que menos extraño le suena; se ahorra el esfuerzo y el gasto de ir a dar un voto; es lo lógico que haga el ciudadano ¿no?

Si se le ofrece sarson ki gilawat, cordero con reducción balsámica, bogavante termidor, borscht, steak tartar, ratatouille, gallo pinto con huevos a la sancarleña y de beber una variedad de riojas y chateaus añejos reserva y fresco de tamarindo, ¿por qué se decidiría el ciudadano normal, medio? Ese es un aspecto del fenómeno.

Le toca al aspirante a alcalde, a diputado y a presidente mostrarse, ir a todos los rincones, explicarle a todos los electores quién es, qué va a hacer y cómo va a hacerlo. No le toca al ciudadano ir a buscar a todos los candidatos y averiguar quiénes son, qué hacen, si le merecen confianza, si le caen bien, etc. Si no van ellos al ciudadano, puerta por puerta, barrio por barrio, ellos no van al candidato.

El costo del acicalamiento, del transporte y cualquier otro asociado con ir a votar es considerable y fuera del alcance de la economía personal en el caso de miles de ciudadanos. Para mucha gente 500 colones ya “es plata” cotidianamente. Lo ha sido para mí en algunos momentos de mi vida en que me he encontrado en condición crítica de subsistencia. Yo lo entiendo y por cierto han sido momentos en los que he descubierto que mi magnífica ideología política no me solucionaba absolutamente ningún problema ni me daba de comer.

Otro aspecto del fenómeno son los defectos y problemas que vienen afectando al cantón por décadas y el incumplimiento de promesas de todos esos desconocidos que han venido ocupando el cargo y que no han dado a los infortunados pobladores ni siquiera una oportunidad directa y personal como para que sientan que la persona aspirante les ha “caído bien”; que los ha inspirado con su mirada directa, con el tono de su voz, con lo que sea, hasta con su mascotita o su sonrisa.

El ciudadano es más astuto que los partidos políticos y que sus candidatos; los candidatos no son aportados por los pobladores. Entonces se ahorran el esfuerzo de madrugar, vestirse y acicalarse, pagar por el transporte y por los gastos afines, para ir a votar por desconocidos y sus promesas.

Jamás en 100 años ha pasado por la casa ningún alcalde o jefe político de San José para ver cómo andan las cosas o para saludar a pesar de que somos de San José desde finales del siglo 19 e inicios del siglo 20. No de rincones remotos del Cantón Central sino del centro del Cantón Central; mi casa, la de mi familia, está nada menos que en la Calle Central de San José. E incluso a pesar de que algunos de la familia han sido personajes prominentes en sus profesiones, en el servicio público, hasta en la política, nadie ha conocido personalmente a ningún alcalde de San José y hasta donde lo sé, ninguno ha sido residente de ninguno de nuestros barrios.

Tiene la razón el inconforme de no hacerse un viaje en vano. Nadie es tan ingenuo como para confiar ciegamente a base de buena fe en la propaganda electoral, porque además es la misma con distintas palabras para todos los partidos. Da lo mismo uno u otro: todos por el bien absoluto, ninguno por el mal.

En países altamente desarrollados y poderosos los alcaldes van por todos los rincones de sus distritos y conocen personalmente a muchos de sus habitantes y les dan la oportunidad de conocerlos a ellos personalmente. Lo he visto; pero además son escogidos por los de los barrios directamente; los escogen los pobladores de entre ellos mismos; no se los escoge nadie más y menos partidos políticos a cuyos fundadores económicamente poderosos menos van a conocer jamás.

Se cacarea que es todo democrático. Pero mientras no sea la ciudadanía, no los partidos políticos, quien escoge de entre su gente directamente a los candidatos a alcalde a presidente, a diputado, no hay tal democracia. Sólo los pobladores de cada sitio saben bien quiénes son los activistas y los puntuales, los eficaces y tesoneros pero sobre todo los honestos y suficientemente instruidos e inteligentes para ejercer el mando pero no pueden ni proponerlos. Si quisiera hacerlo tendría que comenzar por formar un partido político. “…solo es procedente la postulación e inscripción de candidaturas que se planteen por medio de estructuras político-partidarias.” (página 5 de la publicación “¿Cómo se inscriben las candidaturas a los cargos de elección popular en Costa Rica?” – Editorial IFED-TSE, Número 4). Entonces ¡formemos un partido! ¡Ajá! ¿Y con qué plata?

Y aquí es donde entra la plata en la ecuación. Mucha plata. Y ahí es donde entran los poderosos económicamente, los grupos de interés, las empresas publicitarias, la propaganda carísima, el capital, las cámaras, etc. Los que forman los partidos y nos escogen los candidatos a todo porque son los que convienen a esos estratos de poder metálico real. Ah y sólo se habla en lenguaje macroeconómico: “la economía”, “el tipo de cambio”, “el mercado de valores”, “la tasa LIBOR, la industria turística, “el precio del petróleo”, el sector importador-exportador…

¿Y el barrio, la pulpería, el bus, las facturas de luz, agua y teléfono del ciudadano?

(*) Orlando García Valverde, Traductor-Intérprete Oficial