¿Ha filtrado una compañía china los datos ‘reales’ sobre las muertes por el coronavirus?

Taipei, 8 Feb (RT/Sputnik).- La compañía china Tencent habría filtrado por accidente las cifras reales sobre las víctimas mortales y los contagiados por el coronavirus 2019-nCoV, sospecha el diario Taiwan News.

Ese medio taiwanés publicó dos capturas de pantalla del ‘Rastreador de la situación epidémica’ de la tecnológica que muestra cuatro columnas —casos nacionales confirmados, situaciones sospechosas, curados y muertos— con las cifras presuntamente actualizadas del impacto de esa epidemia.

El rotativo chino destaca que los números del pasado 1 de febrero eran «astronómicamente más altos» que la estadística oficial: 154.023 infectados (unas 10 veces superior), 24.589 muertos (80 veces más) y 79.808 casos sospechosos (el cuádruple), mientras que los 269 curados eran un número levemente inferior.

Tencent may have accidentally leaked real data on Wuhan virus deaths https://t.co/4KsgH7pQB9 pic.twitter.com/n9rYyr5bOS

— Taiwan News (@TaiwanNews886) 5 de febrero de 2020