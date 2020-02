Ganadores de los Premios Oscar 2020

Los Ángeles (EEUU), 10 Feb. (CHANCE/Europa Press).- Después de un 2019 cargado de grandes películas como ‘Joker’, ‘Historia de un matrimonio’, ‘1917’, ‘Dolor y gloria’ o ‘Parásitos’, además de grandes actuaciones como la de Joaquin Phoenix al encarnar al Joker, Scarlett Johansson como madre en proceso de divorcio o Renée Zellweger como la impresionante Judy Garland, finalmente se ha celebrado la entrega de premios más importante del año, los Oscar.

Después de mucha especulación sobre los posibles ganadores, de esa dudable fotografía que la cuenta oficial de la Academia publicó con los ganadores a las categorías más importantes y después de conocer algunos de los razonamientos más absurdos que los votantes dieron a la hora de escoger a sus ganadores, por fin tenemos la lista oficial de premiados.

Para sorpresa de todos, Bong Joon-ho se ha alzado con el premio al Mejor director, desbancando al favorito de la temporada de premios: Tarantino. Además, ‘Parásitos’ se ha hecho con el premio a la Mejor película extranjera, al Mejor guion original y la Mejor Película, convirtiéndose en la película más galardonada de la noche y en la primera película coreana en ganar un Oscar en la categoría más importante. Joaquin Phoenix y Renée Zellweger han sido galardonados como los mejores actores del año por sus papeles en ‘Joker’ y ‘Judy’, un premio que ya se venía venir debido a su triunfo en la temporada de estatuillas. Además, Brad Pitt por ‘Érase una vez en.. Hollywood’ y Laura Dern por ‘Historia de un matrimonio’ se han coronado como los Mejores actores de reparto.

MEJOR PELÍCULA

‘1917’ de Sam Mendes

‘El Irlandés’ de Martin Scorsese

‘Jóker’ de Todd Phillips

‘Mujercitas’ de Greta Gerwig

‘Érase una vez en… Hollywood’ de Quentin Tarantino

‘Parásitos’ de Bong Joon-ho GANADOR

‘Le Mans ’66’ de James Mangold

‘Historia de un matrimonio’ de Noah Baumbach

‘Jojo Rabbit’ de Taika Waititi

MEJOR DIRECTOR

Sam Mendes – ‘1917’

Quentin Tarantino – ‘Érase una vez en… Hollywood’

Todd Phillips – ‘Jóker’

Martin Scorsese – ‘El Irlandés’

Bong Joon-ho – ‘Parásitos’ GANADOR

MEJOR ACTOR

Joaquin Phoenix – ‘Jóker’ GANADOR

Leonardo DiCaprio – ‘Érase una vez en… Hollywood’

Antonio Banderas – ‘Dolor y gloria’

Jonathan Pryce – ‘Los dos papas’

Adam Driver – ‘Historia de un matrimonio’

MEJOR ACTRIZ

Renée Zellweger – ‘Judy’ GANADORA

Scarlett Johansson – ‘Historia de un matrimonio’

Charlize Theron – ‘El escándalo’

Saoirse Ronan – ‘Mujercitas’

Cynthia Erivo – ‘Harriet’

MEJOR ACTOR SECUNDARIO

Brad Pitt – ‘Érase una vez en… Hollywood’ GANADOR

Joe Pesci – ‘El irlandés’

Al Pacino – ‘El irlandés’

Anthony Hopkins – ‘Los Dos Papas’

Tom Hanks – ‘Un amigo extraordinario’

MEJOR ACTRIZ SECUNDARIA

Laura Dern – ‘Historia de un matrimonio’ GANADOR

Margot Robbie – ‘El escándalo’

Florence Pugh – ‘Mujercitas’

Scarlett Johansson – ‘Jojo Rabbit’

Kathy Bates – ‘Richard Jewell’

MEJOR GUION ORIGINAL

‘Parásitos’ GANADOR

‘Érase una vez en… Hollywood’

‘Historia de un matrimonio’

‘Puñales por la espalda’

‘1917’

MEJOR GUION ADAPTADO

‘El irlandés’

‘Jojo Rabbit’ GANADOR

‘Mujercitas’

‘Jóker’

‘Los dos papas’

MEJOR PELÍCULA INTERNACIONAL

‘Parásitos’ (Corea del Sur) GANADOR

‘Dolor y gloria’ (España)

‘Los miserables’ (Francia)

‘Corpus Christi’ (Polonia)

‘Honeyland’ (Macedonia)

MEJOR FOTOGRAFÍA

‘1917’ GANADOR

‘El irlandés’

‘Jóker’

‘Érase una vez en… Hollywood’

‘El faro’

MEJOR MONTAJE

‘El irlandés’

‘Le Mans ’66’ GANADOR

‘Jóker’

‘Parásitos’

‘Jojo Rabbit’

MEJOR DISEÑO DE PRODUCCIÓN

‘1917’

‘Érase una vez en… Hollywood’ GANADOR

‘El irlandés’

‘Jojo Rabbit’

‘Parásitos’

MEJOR VESTUARIO

‘Érase una vez en… Hollywood’

‘Mujercitas’ GANADOR

‘El Irlandés’

‘Jóker’

‘Jojo Rabbit’

MEJOR MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA

‘El escándalo’ GANADOR

‘Jóker’

‘Judy’

‘1917’

‘Maléfica: Maestra del mal’

MEJORES EFECTOS VISUALES

‘El irlandés’

‘El rey león’

‘Vengadores: Endgame’

‘Star Wars: El ascenso de Skywalker’

‘1917’ GANADOR

MEJOR EDICIÓN DE SONIDO

‘1917’

‘Le Mans ’66’ GANADOR

‘Érase una vez en… Hollywood’

‘Jóker’

‘Star Wars: El ascenso de Skywalker’

MEJOR SONIDO

‘1917’ GANADOR

‘Ad Astra’

‘Jóker’

‘Le Mans ’66’

‘Érase una vez en… Hollywood’

MEJOR MÚSICA

‘1917’ (Thomas Newman)

‘Mujercitas’ (Alexandre Desplat)

‘Joker’ (Hildur Gunadóttir) GANADOR

‘Star Wars: El ascenso de Skywalker’ (John Williams)

‘Historia de un matrimonio’ (Randy Newman)

MEJOR CANCIÓN ORIGINAL

Into the Unknown – ‘Frozen 2’

I’m Gonna Love Me Again – ‘Rocketman’ GANADOR

I can’t leyt you throw yourself again – ‘Toy Story 4’

Stand Up – ‘Harriet’

I’m Standing With You – ‘Más allá de la esperanza (Breakthrough)’

MEJOR PELÍCULA DE ANIMACIÓN

‘Toy Story 4’ GANADORA

‘Mr. Link. El origen perdido’

‘¿Dónde está mi cuerpo?’

‘Cómo entrenar a tu dragón 3’

‘Klaus’

MEJOR PELÍCULA DOCUMENTAL

‘For Sama’

‘American Factory’ GANADOR

‘Honeyland’

‘The edge of democracy’

‘The Cave’

MEJOR CORTOMETRAJE DE FICCIÓN

‘Brotherhood’

‘Nefta Football Club’

‘The Neighbours Window’ GANADOR

‘Saria’

‘A sister’

MEJOR CORTOMETRAJE DOCUMENTAL

‘In the absence’

‘Learning to skateboard in a warzone (if you’re a girl)’ GANADOR

‘Life overtakes me’

‘St. Louis Superman’

‘Walk Run Cha-Cha’.

MEJOR CORTOMETRAJE DE ANIMACIÓN

‘Dcera’

‘Hairlove’ GANADOR

‘Kitbull’

‘Memorable’

‘Sister’