La casa del vecino me tapa el sol

Hace muchos, muchísimos años, un amigo se disgustó porque le dije que personalmente me preocupaba más la política EEUU que la nuestra. Me tildó de imperialista, gringuista, derechista etc, no obstante tuve que esperar que se desahogara en improperios (las personas que relinchan es porque no tienen razones validas), después que amainó la tormenta me puse (y dispuse) a explicarle mi punto de vista.

Tenemos tan metido en nuestro genoma el imperialismo yanqui, que no lo entendemos de otra manera, es decir, desde 1850 con los deseos lujuriosos del Comodoro (o cómodo) Vanderbilt por adueñarse de buena parte del istmo para sus negocios, con la complicidad explícita de algunos “próceres” nuestros, los EEUU nos han considerado una continuación de su territorio continental. ¿Podemos hacer algo al respecto, además de hacernos el ruso? No, no creo que sirva para nada. Un Boliviano y un Argentino ven otro panorama, un mesoamericano: desde el Rio Bravo hasta Colombia, no puede, la tapia del vecino no le deja ver el sol.

A propósito, usted podrá preguntarse a qué viene este “introibo ad altare dei” tan dilatante y dilativo, bueno voy por partes. Leer a Joseph Stiglitz puede ser cansino un domingo en la mañana, post pinto con huevos y natillas, pero jamás deja de crear grandes portales hacia nuestra realidad. Es que plasma su pensamiento basado en análisis riguroso, de manera tan literaria, que uno vive ese largo periplo como leyendo a Marcel Proust, nos muestra nuestra debilidad mediante explicaciones de las tribulaciones económicas de los estadounidenses y la bonanza del 0,1% de sus habitantes más ricos (y famosos).

Si el actual presidente, que muestra no su inteligencia sino la de “quienes están detrás del palo”, logró salir del atolladero en que lo metió la guapa Nancy Pelosi, sin tirarse un vaso de agua, lo sacaron por default del impeachment.

“Así hasta yo”, decía Doña Niní, una mujer inteligente y sencilla, gloria de glorias dentro del PLN social demócrata, claro que Trump no tuvo que defenderse, ya estaba defendido de antemano y casi fue hecho tipo “caso Chemisse”, cuando tras un show se da por juzgada la cosa.

El único problema, no lo dice Stiglitz, lo dicen analistas de ambos bandos estadounidenses, es que llegará tan maltrecho al duelo por la reelección que o pierde o pierde. Desde luego que no será Bernie Sanders, no, ese es un populista puesto ahí para distraer la atención de los votantes demócratas. Será arrollado por su propio partido, salvo un “floridazo” de última hora, recordemos que los cubanos anti Castro de Florida desempeñan un papel importantísimo y ya el les complació con continuar el embargo económico a Cuba, pese a lo inútil que éste demuestra ser. Ha habido un empobrecimiento de la población más vulnerable, que es inevitable ver lo trágico de estas medidas en la vida del pueblo de EEUU, además las medidas “anti chinas” que si bien benefician ese 0,1% de la población, ha detenido la recuperación mundial de la economía, no solo la estadounidense, no, toda la economía global.

Los Estados Unidos sin duda seguirán en el “top one” del poder por muchos años, máxime con la tragedia china del coronavirus, que traerá rabo político de purgas internas (como las que los chinitos hacen desde siempre en la Ciudad Prohibida), traerá cambio de manos del poder central, esto nosotros los occidentales no lo entendemos como no entendemos la sinología china, ellos si, ellos tienen una mentalidad totalmente diferente a la nuestra.

Los países bajo la órbita estadounidense, seguiremos pegados a ellos y nuestro subdesarrollo seguirá ligado al desarrollo de ellos, eso no puede cambiar, lo demuestran los discursos del Presidente Alvarado, que infantilmente habla de reactivar la economía, mientras todos sabemos que la economía la reactiva el sector privado, él confundido por ser claro exponente de la izquierda de la UNA, acostumbrada a las regalías del sector público, no puede verlo de otra manera (no lo estoy excusando, solamente lo comprendo), entonces seguiremos rumbo al despeñadero, en el que el mismo plan fiscal nunca funcionó para evitar la caída libre.

Por razones de este tipo es que me preocupa más la política norteamericana que la nuestra, la nuestra es de mentirillas. Nosotros no tenemos estadistas, no, tenemos presidentes y punto, los que dirigen las políticas bancarias lo hacen como jugando monopoly, no hay ningún plan serio de reestructurar nuestra economía, seguiremos bailando al son que nos toquen.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico