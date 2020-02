Militares afganos matan al responsable de armas láser de los talibanes

Moscú, 10 feb (Sputnik).- El responsable de las armas láser en el bando talibán, Mohamad Gul, fue abatido en un ataque aéreo en el norte de Afganistán, reportó el Ministerio de Defensa afgano.

En su cuenta de Twitter, el ente publicó este lunes que Gul, conocido también como Abubaker, murió durante un ataque que la Fuerza Aérea de Afganistán lanzó a las 17:20 del domingo (GMT+4:30) contra la aldea de Delbar, en la provincia de Balkh.

Dos años antes, el diario The New York Times publicó que los insurgentes talibanes utilizaban cada vez más en sus ataques dispositivos láser y de visión nocturna, robados a las tropas afganas y aliadas o adquiridas en el mercado negro.

The Talib terrorists’ laser weapons responsible was killed in Balkh!

AAF carried out a targeted airstrike in Delbar village of Chamtal district of Balkh, yesterday at 5:20 pm, as a result, MohamadGul known as Abubaker Taliban criminals’ laser weapons responsible has been killed. pic.twitter.com/WYA33mabB7

— Ministry of Defense, Afghanistan (@MoDAfghanistan) 10 de febrero de 2020