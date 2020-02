Consejo Electoral de Ecuador advierte que peligran comicios 2021 por equipos obsoletos

Quito, 11 feb (Sputnik).- La presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador (CNE), Diana Atamaint, advirtió el martes que los comicios generales del país sudamericano, que deben realizarse en 2021, peligran si no se adquieren nuevos equipos.

«No podemos instalar equipos obsoletos (…) y las empresas proveedoras de estos equipos tampoco nos pueden ofrecer el mantenimiento, no será posible realizar elecciones si no se adquieren nuevos equipos, no podemos poner en riesgo las elecciones», dijo Atamaint en conferencia de prensa.

La funcionaria calificó de crítica la situación y aseguró que si no se realizan las adquisiciones de equipos el proceso electoral no se podrá realizar, ya que el 98 por ciento de los servidores de la entidad tienen más de ocho años de uso y han rebasado su vida útil.

La presidenta del CNE añadió que 158 de 162 servidores que se utilizan para el procesamiento de datos cumplieron ya su vida útil.

Según Atamaint, los procesos de contratación de equipos y realización de ingeniería del sistema informático deberían empezar en la segunda semana de marzo para tener todo listo para la prueba técnica y el simulacro que se realizarán en enero próximo.

Los comicios para elegir al próximo presidente de Ecuador y a 137 legisladores deben realizarse el 7 de febrero de 2021.

Si se requiere segunda vuelta para la elección presidencial, esta será el 11 de abril. (Sputnik)