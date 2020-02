EEUU expresa su descontento a Moscú y Ankara por la situación en Siria

Washington, 12 feb (Sputnik).- Estados Unidos dejó en claro a Rusia y Turquía que está descontento con lo que está sucediendo en la provincia siria de Idlib, declaró el miércoles el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O’Brien.

«La situación en Idlib es muy mala. Les dijimos a los rusos que esto no nos gusta, les dijimos a los turcos que esto no nos gusta, pero no hay una varita mágica para poner fin a esto», dijo O’Brien al intervenir en el Consejo Atlántico en Washington.

Según el asesor, Estados Unidos no está dispuesto a enviar sus tropas para resolver el problema que no fue creado por ellos.

El lunes, el Ministerio de Defensa de Turquía informó de que al menos cinco militares turcos murieron y otros tantos resultaron heridos a causa de un ataque con artillería del Ejército sirio contra un puesto de observación turco en Idlib.

El 3 de febrero, como resultado del fuego de artillería abierto por el Ejército sirio en Idlib perdieron la vida ocho militares y civiles turcos.

Según el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, debido a una respuesta turca fueron abatidos 76 soldados sirios.

El 4 de febrero, el líder turco afirmó que había instado a su homólogo ruso, Vladímir Putin, a presionar al Gobierno sirio para que cesara su operación en Idlib y retirara sus tropas de los puestos de observación turcos antes de finales del mes de febrero, amenazando en caso contrario con una respuesta militar.

Idlib forma parte de una de las cuatro zonas de distensión acordadas en mayo de 2017 durante las negociaciones en Kazajistán por los representantes de Rusia, Turquía e Irán.

Tres de estas zonas pasaron bajo el control de Damasco en 2018, mientras que la cuarta, que abarca Idlib y zonas de las gobernaciones vecinas de Latakia, Hama y Alepo, sigue fuera del control del Gobierno sirio, su mayor parte fue ocupada por el Frente al Nusra, organización terrorista proscrita en Rusia.

En septiembre de 2018, Rusia y Turquía firmaron un memorándum para crear una zona desmilitarizada en la provincia de Idlib, donde se encuentran más de una docena de diferentes grupos armados.

A principios de enero en esa zona fue decretado un alto el fuego acordado por Rusia y Turquía.

Sin embargo, pese al armisticio, los grupos armados ilegales lanzaron una serie de ataques en la zona de distensión de Idlib que, según el Centro Ruso para la Reconciliación en Siria, provocaron desde el 9 de enero la muerte de centenares de personas, tanto militares como civiles, por lo que el Ejército sirio lanzó una contraofensiva contra los terroristas en el área. (Sputnik)