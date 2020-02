Costa Rica busca prohibir la reelección vitalicia de alcaldes municipales

San José, 18 feb (Elpaís.cr).- Diputados de fracciones minoritarias en la Asamblea Legislativa de Costa Rica se han puesto de acuerdo para presentar una reforma a la ley para evitar la reelección indefinida de los alcaldes municipales.

Con el objetivo de imponer límites claros a la reelección de las autoridades locales, diputados y diputadas de varias fracciones presentaron hoy a la corriente Legislativa una reforma al Artículo 14 del Código Municipal (Ley N° 7794 de 30 de abril de 1998) y limita a un período la posibilidad de reelegirse en el mismo cargo.

Según esta iniciativa, tanto personas en Alcaldías, Vicealcaldías, Regidurías y Síndicalías, podrían mantenerse de manera ininterrumpida en sus cargos por un máximo de 8 años (dos períodos), en caso de ser reelectos. Vencido éste período se podría aspirar a un cargo distinto dentro del mismo Gobierno Local, pero respetando el mismo principio, es decir no más de dos periodos consecutivos en el mismo cargo.

Esta propuesta legislativa surge de la fusión dos proyectos de ley que coexistían en la corriente legislativa, el primero la diputada María Inés Solís Quirós, presentado desde la primera legislatura bajo el expediente número 21.257 y, el segundo, de la diputada Carmen Irene Chan Mora, presentado en la segunda legislatura bajo el expediente número 21.431.

Con la nueva iniciativa se responde a la recomendación que por segunda vez le plantea una Misión Electoral de la Organización de Estados Americanos (OEA), a Costa Rica, para que revise su legislación electoral en este punto, por considerar éste organismo que no existe un derecho humano absoluto para ocupar un cargo, y que los derechos a elegir y ser electos pueden ser regulados.

Según datos del Tribunal Supremo de Elecciones desde la primera contienda electoral que se desarrolló en el país para elegir popularmente la máxima autoridad de una alcaldía, hasta el último proceso electoral desarrollado el 2 de febrero de 2020, del total de 88 Alcaldías que han sido reelectas a lo largo de los cinco periodos que van del 2002-2006, 2006-2010, 2010-2016, 2016-2020 y 2020-2024; sólo 2 han sido reelectos de forma tanto sucesiva como no sucesivamente; 60 fueron reelectas por dos períodos consecutivos: 16 se reeligieron por tres períodos seguidos; 7 se en 4 períodos sucesivos, y un total de 5 se han mantenido en su puesto por 5 períodos ininterrumpidos.

Para la jefa de Fracción de la Unidad, Inés Solís Quirós, “se trata de un recorte necesario y muy preciso al ejercicio de éste derecho que busca que otras personas que no lo han disfrutado, lo puedan ejercer en iguales condiciones».

«El derecho de elegir y ser electo debe coexistir también con otros derechos fundamentales para garantizarle a los demás su sano ejercicio y contribuir así a una mejor convivencia por medio de la alternancia en el Poder. Nuestra propuesta no pone en riesgo el derecho a elegir y ser electo, sino que lo potencia al promover el relevo de las autoridades locales cuando éstas ya han agotado su período de reelección consecutiva, con lo que estamos satisfaciendo un interés público mediante una restricción proporcional» explicó.

Por su parte, la coordinadora de Nueva República, Carmen Chan Mora, dijo que “el abstencionismo histórico que se sigue dando en las elecciones locales, -de un 63.3% en las últimas elecciones municipales- demuestra que la reelección no necesariamente obedece al buen trabajo previo de esta autoridad. 50% de los Alcaldes que pretendían ser reelectos arrastraban denuncias judiciales por causa de irregularidades en su gestión y sin embargo, tras una desnutrida participación electoral 50 de los 82 Alcaldes propuestos, son producto de una reelección.

Carolina Hidalgo Herrera, del Partido Acción Ciudadana, consideró que «este proyecto es fundamental para el fortalecimiento de nuestra democracia, que ha sido sabia en permitir a la ciudadanía renovar a nuestros representantes cada cuatro años».

«Ya nuestro país fue sabio al limitar la reelección de otros cargos como diputaciones y presidencia, y me alegra que estemos a punto de dar un paso tan importante en las elecciones municipales, como lo recomendó la OEA. Esto nos permitirá tener paridad de género y más participación de personas jóvenes», auguró.

Entre tanto, la diputada de Restauración Nacional, Floria Segreda Sagot, añadió que “es inaceptable que sigamos permitiendo a los alcaldes y vicealcaldes perpetuarse en el poder. Nos ha cogido muy tarde, pero, bueno, ahora con esta reforma esperamos que se hagan los cambios necesarios para poner un límite y que esto favorezca la participación ciudadana en los procesos locales y que también se contribuya a disminuir el abstencionismo y atacar el clientelismo”.

Igualmente, el diputado del Frente Amplio, José María Villalta, expresó que «nos entusiasma lograr un amplio consenso en una reforma electoral tan urgente. No es sano para nuestra democracia que una sola persona ostente puestos de poder de forma indefinida. Limitar la reelección perpetua de los alcaldes ha sido una lucha del Frente Amplio durante varios periodos, por lo que apoyamos decididamente este proyecto».

Zoila Volio Pacheco, diputada Independiente, considera que «el poder debe alternarse. Con este proyecto garantizaremos uno de los pilares que una verdadera democracia demanda».

“Hay una frase histórica que dice que los pañales y los políticos deben cambiarse con frecuencia y por la misma razón no podemos seguir tolerando un abuso de poder por parte de las personas que se reeligen indefinidamente», declaró el iputado Independiente, Erick Rodríguez Steller:

«Ocupamos que la democracia funcione, las elecciones municipales han demostrado en los últimos años que muy poca gente vota, entonces con 15 mil, 10 mil o 5 mil votos salen reelectos como Alcaldes y no podemos perpetuar la gente en el poder y el otro problema que hay es que hay una atomización de partidos que provoca que gente con una minoría de votos se llega a la alcaldía de cualquier lugar. No le estamos impidiendo a la gente reelegirse, sino que no sea indefinida, es decir que los lleve desde la Alcaldía hasta la tumba. Nos parece que es un cambio necesario y que no se trata de una profesión sino de un servicio a las comunidades”, concluyó.

Tabla 1: Cantidad de Alcaldes reelectos del año 2002 al año 2020.

Elaboración propia con datos de Tribunal Supremo de Elecciones.