Costa Rica ante el reto de cambiar su destino

Es un momento de interés nacional, hemos llegado al Rubicon, nos guste o no, no hay marcha atrás. Quizá como antesala del bicentenario de nuestra independencia de España y ante el cambio mayúsculo de la historia contemporánea, tenemos que revisar cautamente qué queremos como futuro para las generaciones jóvenes. A un Presidente le cuesta mucho pensar, hay demasiados conflictos que enturbian su entorno, lo que les lleva a creer que nada puede cambiar. Entran a medio periodo usualmente en un dilema: o no hago más nada y paso con seis, o hago cambios que quizá me reprueben hoy, pero me aplaudirán mañana. En medio de la vorágine del poder, está frecuentemente el miedo, una especie de pánico escénico, que lleva a caer en la ingravidez, de aquí surgen los grandes retos: ser o no ser. Este dilema, planteado por Shakespeare hace muchos siglos, no fue él quien primero lo sintió, aunque lo inmortalizó en las letras.

Don Carlos Alvarado Quesada, aún joven en muchos sentidos, tiene en sus manos la alternativa de convertirse en el padre del estado costarricense del tercer milenio, pero tendrá que actuar incluso contra muchos de sus adláteres y sabe que despertará su ira. No le quedan más que dos caminos: o se da por vencido y será recordado por la mediocridad, o vence y lo recordarán las generaciones venideras como el “turning point”de la República.

La mayoría de los males que vemos en el país, corresponden verdaderamente a una hipertrofia del estado, causa de déficit fiscal y de descontento nacional.

Los grandes trust transnacionales, las grandes empresas nacionales, los medianos empresarios y los pequeños empresarios, son quienes mantienen el país económicamente a flote, incluso la mal llamada “economía informal”, produce mucho más que la burocracia. No es que se puede eliminar la burocracia de un país, pero hay una necesidad urgente de abonar “la empresa privada”: empresa de emprender, para que no me mal entienda el lector; recordemos la célebre frase de Henry David Thoreau: “EL MEJOR GOBIERNO ES EL QUE GOBIERNA MENOS”: en el sentido de megaestado o hipertrofia burocrática.

La alternativa que se presenta a la mesa, suculenta, es algo que jamás tuvieron los presidentes de Costa Rica antes de ahora, después de la década de los años cuarenta: la reducción del estado costarricense, sin necesidad de echar gente a la calle, una transformación de muchas de las instituciones no es notar trabajadores, no, es transmutarlos de empleado público en empleado privado.

Voy a tratar de ser sucinto: ya no se puede sacar más dinero con cargas impositivas, porque en los últimos seis años (que no son los únicos de un pésimo manejo del Estado) se ha demostrado su inutilidad, el costo por producir en Costa Rica es elevadísimo, pues las cargas sociales son enormes, lo que ya no se refleja en el bienestar de las mayorías, la inmensa cantidad de desempleados y de subempleados deja eso muy claro. Las empresas prefieren emigrar: ya no somos el único país democrático de Mesoamérica y eso lo saben muy bien, nuestro último ósculo es la mano de obra altamente calificada, pero eso no basta, pues bien pueden ese tipo de empresas llevarse a los empleados a otro país.

¿Cuáles empresas deberían venderse o darse en alquiler? Muchas, más de las que se han mencionado, entre ellas el ICE, INS, JPS, CONAVI, EBAIS. Puede además crearse una fundición UCR-UNA, no necesitamos dos universidades públicas, hay demasiadas privadas y creo firmemente que es más barato financiar mediante “préstamos reembolsables” la educación privada de miles de ciudadanos que no pueden pagar, a tener que seguir manteniendo feudos enormemente caros.

Ante la crisis fiscal y la carencia de financiación del sector público vía préstamos o bonos, lo mejor es tomar acciones reales dirigidas a revitalizar el estado como un todo y no como una especie de estado con ciudadanos de primera y de segunda categoría.

Tendrá el Presidente Alvarado que elegir la nota de su desempeño, ante la historia, porque tiene todas las fichas en el tablero.

(*) Dr. Rogelio Arce Barrantes es Médico