Costa Rica será sede de cita mundial de taekwondistas

San José, 19 Feb (Elpaís.cr).- “Toda mi vida he estado en esta disciplina y es la primera vez que en nuestro país se da un evento de tal magnitud. Este acontecimiento no solo significa un reto para lograr una o varias clasificaciones y obtener los boletos a Tokio, sino también dar a conocer el esfuerzo y sacrificio que nosotros como atletas hemos hecho por años”.

Con esta reflexión, Katherine Alvarado, taekwondista (categoría -67 kg), se refirió al Clasificatorio Continental Preolímpico de Para Taekwondo y de Taekwondo Costa Rica 2020 que se realizará del 10 al 12 de marzo en el Palacio de los Deportes, Heredia, donde se disputarán 22 plazas para las Olimpiadas de Tokio 2020 (16 de taekwondo y 6 de para taekwondo).

Participarán más de 3.000 personas provenientes de 40 países entre deportistas, entrenadores, réferis, delegados, autoridades y acompañantes.

Este miércoles, el presidente de la República, Carlos Alvarado Quesada, junto a los ministros de la Presidencia, Víctor Morales Mora, y del Deporte, Hernán Solano Venegas, firmaron el decreto Nº 42210-MP-MD “Declaratoria de Interés Público del Evento Pan Am Qualification Tournament For Tokyo 2020 Olympic Games & Pan Am Qualification Tournament For Tokyo 2020 Paralympic Games”.

La disposición señala que, dentro del marco legal, las dependencias del sector público y privado podrán contribuir con recursos económicos, en la medida de sus posibilidades y sin perjuicio del cumplimiento de sus propios objetivos, para la exitosa realización de la actividad indicada.

El 13 y 14 de marzo se realizarán por primera vez en Costa Rica el G-2 Costa Rica Taekwondo Open, con la participación de atletas del mundo provenientes de más de 60 países. El domingo 15, el encuentro concluirá con el Festival de Cintas.

La firma tuvo lugar en Casa Presidencial con la participación, además, de los presidentes ejecutivos del Instituto Nacional de Seguros, Elian Villegas; así como la gerente de la Junta de Protección Social, Marilyn Solano, el presidente de la Federación Costarricense de Taekwondo, Wilmar Alvarado y el presidente del Comité Olímpico Henry Núñez.

Los cinco taekwondistas que buscarán una plaza para representar a Costa Rica a los juegos olímpicos de Tokio realizaron una demostración de cara al preolímpico. Se trata de Andrés Molina, Juan José Soto, Neshy Lee Lindo, Heiner Oviedo, Katherine Alvarado.

El presidente Carlos Alvarado reafirmó el compromiso de su gobierno de apoyar a nuestros deportistas en todo momento, resaltando el esfuerzo, la disciplina y el sacrificio de cada uno de los atletas.

En tanto, el ministro Solano Vengas indicó que estos eventos deportivos de alto nivel posicionan a Costa Rica como un destino deportivo de altos estándares, al tiempo que ofrecen la oportunidad a los atletas costarricenses de mejorar su nivel competitivo y a refuerzan la experiencia de los dirigentes.

Katherine Alvarado, dijo que este torneo en Costa Rica es una motivación, una alegría, pero un compromiso “de poder ser parte y vivir este clasificatorio por lo que una vez más decimos vamos con todo HASTA EL FINAL y que VIVA COSTA RICA”, expresó.

La carta olímpica de Costa Rica

Este es un resumen de los cincos costarricenses que representaran al país en el clasificatorio hacia Tokio 2020, en marzo próximo:

Andrés Molina. Parataekwondista. Se enfrentará su segundo Ciclo Olímpico, fue medallista en los pasados Juegos Para Panamericanos Lima 2019 y recientemente logró medalla de bronce en el torneo México Open.

Heiner Oviedo Morera -58 kg. Es multimedallista nacional, de los Juegos Centroamericano, de los Centroamericanos y del Caribe, así como de los Panamericanos. Compitió en los Juegos Olímpicos Londres 2012 y ha participado en varios mundiales.

Katherine Alvarado -67 kg. Multimedallista nacional, Centroamericana y Caribe, y Panamericana. En los últimos cinco años ha destacado dentro de los 30 mejores puestos del Ranking Mundial lo que le ha permitido ser parte de un selecto grupo que asiste a los torneos Gran Prix alrededor del mundo. Además, es madre y esposa, estudiante de la licenciatura en Nutrición.

Juan José Soto Arrieta -68 Kg. Medallista del programa de los Juegos Deportivos Nacionales del ICODER, selecciones estudiantiles CODICADER, campeón nacional. Medallista del ciclo olímpico a nivel centroamericano, Centroamericano y Caribe. Es sancarleño, ganadero y horticultor.

Neshy Lee Lindo Álvarez. Medallista de los Juegos Deportivos Nacionales del ICODER desde el 2015, selecciones estudiantiles CODICADER. Ha alcanzado pódiums en eventos internacionales como US OPEN, Open de Chicago, Open de las Vegas, Open de Chile. Participó en la eliminatoria Olímpica Juvenil, Mundial Cadete y Juvenil en Túnez 2017 y Mundial Manchester 2018. Medallista en los Juegos Panamericanos Lima 2019. Con 16 años es una de las aspirantes más jóvenes que competirán en el Clasificatorio Continental Preolímpico.